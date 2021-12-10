Trước khi tuyên bố SỐC về chuyện 'toang' với Lâm Khánh Chi, chồng trẻ kém 8 tuổi từng có động thái LẠ, ẩn ý không thích một điều

Hậu trường 10/12/2021 15:40

Hành động lạ của chồng Lâm Khánh Chi trước tuyên bố ly hôn khiến nhiều người không rõ có ý gì, liệu có liên quan đến nguyên nhân 'tan vỡ'?

Sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa".

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Bài đăng của Phi Hùng - Ảnh chụp màn hình

Phía nữ ca sĩ chuyển giới cũng đã lên tiếng phản hồi về thông tin trên. Chia sẻ trên VietNamNet, đại diện của Lâm Khánh Chi cho hay nữ ca sĩ hiện bị mắc Covid-19 và đang cách ly điều trị tại nhà. Về thông tin hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ hiện chưa thể đưa ra phản hồi. "Chị Chi mắc bệnh nên cần tập trung điều trị bệnh. Khi nào khỏe và tinh thần ổn định hơn, chị ấy sẽ trực tiếp chia sẻ với khán giả. Dù sao đây cũng là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên cũng cần thời gian để giải quyết..." đại diện lâm Khánh Chi cho hay.

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Nữ ca sĩ hiện đang điều trị Covid-19 nên chưa có phản hồi chính thức - Ảnh: Internet

Trước đó 1 ngày, Phi Hùng từng chia sẻ đoạn clip ngắn có nội dung: "Tặng cho chị em phụ nữ câu nói như thế này. Bất kỳ thằng con trai nào trên đời đều không thích đứa con gái mà nó thích đi nói chuyện với một thằng con trai khác. 

Vậy nên đừng có nói đó chỉ là tình bạn thuần túy hay đừng có nói đó chỉ là anh trai kết nghĩa. Nếu bạn thật lòng yêu anh ấy thì hãy dừng lại những mối quan hệ như vậy nha".

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Story khó hiểu trước đó của Phi Hùng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, hiện nhiều người vẫn không hiểu mục đích của Phi Hùng khi chia sẻ clip này là gì. Hiện tại, ồn ào hôn nhân của anh và mỹ nhân chuyển giới vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Được biết, Lâm Khánh Chi về chung nhà với Phi Hùng vào tháng 1/2018. sau 1 năm chung sống, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ, tên Thiên Long.

Chồng trẻ công khai tin nhắn với Lâm Khánh Chi, nguyên nhân chia tay có phải do người thứ ba?

Chồng trẻ công khai tin nhắn với Lâm Khánh Chi, nguyên nhân chia tay có phải do người thứ ba?

Mới đây, trên trang cá nhân, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của cả hai vợ chồng khiến nhiều người xôn xao.

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