Nghe em trai thông báo đóng tiền học phí, Lê Dương Bảo Lâm choáng váng, tiết lộ hoàn cảnh gia đình thật sự

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến bởi sự hài hước, dí dỏm. Anh chàng đã chi không ít số tiền để chỉnh sửa cả khuôn mặt được như hiện nay. Nhưng ít ai biết rằng, nam diễn viên còn một người em trai - bản sao của Bảo Lâm ngày chưa đi thẩm mỹ.

Trong chương trình mới đây, Bảo Lâm chính thức ra mắt với người hâm mộ về cậu em trai của mình. Chia sẻ về cậu em, anh giới thiệu: "Mọi người ít ai biết, tôi có một cậu em ruột tên Lê Dương Anh Quốc. Đây là phiên bản chưa phẫu thuật của tôi. Mọi người nhìn mặt em tôi bây giờ thì thấy ngay được cái mặt tôi ngày xưa lúc chưa sửa vì giống y chang.. nay tôi xin khoe em tôi để mọi người nhìn nó rồi tự suy ra mặt tôi vì hai anh em tôi giống y hệt nhau.”