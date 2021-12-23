Nghe em trai thông báo đóng tiền học phí, Lê Dương Bảo Lâm choáng váng, tiết lộ hoàn cảnh gia đình thật sự

Hậu trường 23/12/2021 14:22

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã tiết lộ danh tính em trai kém 12 tuổi của mình khiến nhiều người bất ngờ về ngoại hình cũng như tính cách.

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến bởi sự hài hước, dí dỏm. Anh chàng đã chi không ít số tiền để chỉnh sửa cả khuôn mặt được như hiện nay. Nhưng ít ai biết rằng, nam diễn viên còn một người em trai - bản sao của Bảo Lâm ngày chưa đi thẩm mỹ. 

Nghe em trai thông báo đóng tiền học phí, Lê Dương Bảo Lâm choáng váng, tiết lộ hoàn cảnh gia đình thật sự - Ảnh 1

Trong chương trình mới đây, Bảo Lâm chính thức ra mắt với người hâm mộ về cậu em trai của mình. Chia sẻ về cậu em, anh giới thiệu: "Mọi người ít ai biết, tôi có một cậu em ruột tên Lê Dương Anh Quốc. Đây là phiên bản chưa phẫu thuật của tôi. Mọi người nhìn mặt em tôi bây giờ thì thấy ngay được cái mặt tôi ngày xưa lúc chưa sửa vì giống y chang.. nay tôi xin khoe em tôi để mọi người nhìn nó rồi tự suy ra mặt tôi vì hai anh em tôi giống y hệt nhau.”

Được biết em trai của Quán quân cười xuyên Việt nhỏ hơn anh 12 tuổi, hiện tại đang học đại học. Chia sẻ về tính cách của cậu em, nam diễn viên nói: “Mẹ tôi đẻ ra hai đứa một trời một vực.Tôi nói nhiều, lanh lợi, ngoại giao bao nhiêu thì em tôi ít nói, trầm tính, khép kín bấy nhiêu.”

Nghe em trai thông báo đóng tiền học phí, Lê Dương Bảo Lâm choáng váng, tiết lộ hoàn cảnh gia đình thật sự - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm và em trai

Nam diễn viên hài cũng không ngần ngại khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình: “Mọi người cứ thắc mắc sao tôi đi diễn, chạy show cả ngày mà về vẫn phải ngồi livestream miệt mài, làm sao phải cực khổ như vậy. Đây chính là lí do tôi phải làm thế. Ngoài vợ con, tôi còn phải kiếm tiền để lo cho em trai mình thay bố mẹ đã già. Nếu tôi không đóng thì bố mẹ tôi cũng chẳng lấy đâu ra tiền.” 

Theo Bảo Lâm chia sẻ thì mỗi học kỳ cậu em trai cần phải đóng hơn 50 triệu. Anh nói: “Trời ơi, mỗi lần nghe nó báo giá tiền học mà tôi xây xẩm mặt mày. Có lần tôi đang đi quay, nó gọi điện bảo anh hai ơi đóng em tiền học hơn 50 triệu. Tôi nghe xong đầu óc choáng váng”.

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