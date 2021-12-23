Lương Bằng Quang - Ngân 98 từng 'khổ sở' khi phải dọn phòng, chà toilet kiếm sống, bất ngờ mua đứt xe sang, choáng khi biết giá

Đi du lịch rồi kẹt lại Phú Quốc Lương Bằng Quang - Ngân 98 phải làm đủ mọi công việc để duy trì cuộc sống. Mới đây thì lại bất ngờ tậu xe sang khiến CĐM choáng khi biết được giá của xế hộp.

Nổi tiếng là cặp đôi thị phi của làng giải trí Việt, Lương Bằng Quang - Ngân 98 luôn khiến CĐm choáng ngợp mỗi lần xuất hiện. Vừa qua trên trang cá nhân của mình Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe mình và bạn gái đang nhận xe trong một cửa hàng. Đáng chú ý nhất là chiếc xe thể thao mà cặp đôi mới tậu có giá đặc biệt khủng đến bất ngờ. Được biết, xế hộp của cặp đôi này là chiếc Mercedes-AMG GLE 53 Coupe mà Lương Bằng Quang và Ngân 98 vừa mua có giá niêm yết là giá 5,349 tỷ đồng. Tuy nhiên, cặp đôi này đã độ lại một số chi tiết khiến nhiều người nhầm tưởng là mẫu GLE 63. Toàn bộ nội thất của chiếc xe được bọc da cao cấp, qua đó thể hiện vẻ chịu chơi của cặp đôi.

Trong ngày nhận xe, "cặp đôi vàng" trong làng thị phi này đã diện trang phục cùng phụ kiện đắt đỏ. Lương Bằng Quang diện bộ vest bảnh bao kèm phụ kiện là chiếc đồng hồ có giá trị lớn. Ngân 98 thể hiện độ sang chảnh của mình với bộ váy nửa kín nửa hở, để lộ vòng 1 lấp ló. Hình ảnh sang chảnh của cả hai đã khiến dư luận vô cùng xôn xao bởi trước đó, Lương Bằng Quang và bạn gái từng có khoảng thời gian khó khăn khi bị mắc kẹt trên đảo Phú Quốc 4 tháng. Sau 4 tháng bị kẹt lại vì dịch Covid-19, để có thể duy trì cuộc sống, Lương Bằng Quang đã phải làm đủ việc. Bau đầu, nam nhạc sĩ ở resort sang trọng. Tuy nhiên, do ở quá lâu, cả hai cạn tiền, Lương Bằng Quang thuê một phòng trong khách sạn và thương lượng được giá thấp. Bù lại, anh phải làm việc cho khách sạn

Nam ca sĩ cho biết anh làm bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người còn kiêm luôn dọn phòng. Lương Bằng Quang - Ngân 98 công khai hẹn hò vào năm 2016. Thời điểm đó, dư luận chỉ trích gay gắt mối quan hệ này. Vượt qua sóng gió và một số lần gương vỡ lại lành, đến nay Lương Bằng Quang - Ngân 98 đang có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, thường xuyên khoe công khai trên MXH. Được biết, Lương Bằng quan chủ yếu kiếm tiền từ việc sáng tác nhạc, nhận quảng cáo hay dạy nhạc cho các học viên… Trong khi đó, Ngân 98 cũng có nguồn thu nhập lớn từ việc bán hàng online, hay chạy show DJ trước mùa dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-bang-quang-ngan-98-tung-kho-so-khi-phai-don-phong-cha-toilet-kiem-song-bat-ngo-mua-dut-xe-sang-choang-khi-biet-gia-442734.html