Mùa chia tay 'nở rộ': Bạn gái cũ Anh Đức tiếp tục có động thái mới trên trang cá nhân nhưng phát ngôn lần này 'bình yên đến lạ!'

Anh Đức và bạn gái Uyên Tô đã chính thức chia tay sau 10 tháng hẹn hò. Sau loạt lùm xùm chia tay, mới đây Uyên Tô đã đăng bài chia sẻ khiến CĐM xôn xao.

Mới đây, sau khi chính thức "đường ai nấy đi" với Anh Đức, Uyên Tô gây bất ngờ khi lên tiếng tố bạn trai cũ đủ chuyện khiến cho hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù vậy phía Anh Đức vẫn chưa một lần lên tiếng về màn cáo buộc "tệ bạc" của Uyên Tô.

Tạm gác chuyện tố người cũ, Uyên Tô đã chia sẻ bộ ảnh mới đầy quyến rũ, xinh đẹp trên trang Instagram cá nhân của mình kèm với dòng trạng thái: "Đơn giản là hạnh phúc, đơn giản là không quá cầu kì, đơn giản là biết ơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, đơn giản tinh tế đến từ sự tối giản".

Bộ ảnh mới nhất của cô nàng

Trong ảnh, Uyên Tô diện bra 2 dây cực sexy. Hot girl quấn khăn trên đầu, khoe trọn mọi góc mặt. Hình ảnh bạn gái cũ Anh Đức ngồi thư thả đọc tạp chí, kèm dòng trạng thái "bình yên đến lạ" khiến dư luận cho rằng có lẽ cô nàng đã dần ổn định hậu tan vỡ.

Hình ảnh cặp đôi khi còn mặn nồng

Về phía Anh Đức, sau khi "đứt gánh giữa đường", nam diễn viên đã xóa hết ảnh của cả hai trên mạng xã hội, cho biết đã trở lại tình trạng độc thân.

Được biết, cặp đôi này quen nhau đúng dịp lễ Valentine. Thời điểm đó, nam diễn viên đăng tải bức ảnh hôn một cô gái sau lớp khẩu trang và chia sẻ: “Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cho điều thiêng liêng này".

Hình ảnh được nam diễn viên chia sẻ khi chính thức công khai người yêu

Lê Bê La thông báo đã ly hôn 5 năm, chồng cũ lên tiếng phủ nhận thông tin có người thứ ba xen vào Đạo diễn Hải Thanh chồng cũ của Lê Bê La cũng lên tiếng xác nhận anh và vợ đã chính thức "đường ai nấy đi" từ năm 2016. Cả hai kết thúc cuộc hôn nhân trong im lặng.

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