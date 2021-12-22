Trịnh Kim Chi 'sững người' vì bị đàn anh tố ngược, phía công ty bảo hiểm chính thức lên tiếng về hợp đồng với vợ chồng Thương Tín

Khi diễn viên Biệt động Sài Gòn trao đổi với luật sư, luật sư cho rằng “Hồ sơ này ai làm cũng được, tôi làm 10 cái cũng được". Và ông muốn đồng nghiệp gửi lại tiền. Nam diễn viên nói thêm khi nhận lại số tiền, ông dự định gửi ngân hàng để tiếp tục lo cho con gái chứ không dùng phung phí như thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 20/12, Thương Tín đã có phát ngôn gây sốc về chuyện Trịnh Kim Chi mua bảo hiểm cho con gái ông: "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu".

Sau khi Thương Tín "làm bão" MXH, nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao Trịnh Kim Chi không đóng tiền bảo hiểm một lần mà phải chia ra theo từng năm, phía đơn vị bảo hiểm cho biết: “Tôi đã hỏi phòng thẩm định và bên công ty chúng tôi chưa có điều khoản thu bảo hiểm một lần cho 10 năm. Chính vì thế, tôi đã tư vấn cho vợ chồng anh Tín đóng hằng năm. Thời điểm đó Trịnh Kim Chi đã thay mặt vợ chồng anh Tín đóng số tiền đó và cả hai đều đồng ý”.

Được biết trong thời điểm kí kết hợp đồng, nam diễn viên có tình trạng sức khỏe không tốt nên không đứng tên được, chính vì thế mới để vợ Thương Tín đứng tên mua cho con. “Về hợp đồng bảo hiểm, khi tư vấn xong phải thanh toán tiền thì phía công ty mới thẩm định, nếu đủ điều kiện về sức khỏe và tài chính thì công ty mới phát hành hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng làm mất hóa đơn, nếu muốn, công ty vẫn có thể gửi cho khách hàng giấy xác nhận đã đóng tiền”. Chị Hạnh - người phụ trách hợp đồng bảo hiểm cho biết.

Người phụ trách hợp đồng bảo hiểm khẳng định thời điểm tư vấn vợ chồng nam diễn viên đều đồng ý để Trịnh Kim Chi thay mặt đóng tiền

Phía người phụ trách hợp đồng bảo hiểm bức xúc và cho biết thêm “Tôi không hiểu vợ chồng anh Tín đang muốn điều gì. Thứ nhất vì hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực, khi nào sang năm sau hay những năm sau nữa mà mất hiệu lực vì Trịnh Kim Chi không đóng phí thì lúc đó hãy nên nói. Còn bây giờ tôi đã tư vấn rất kỹ như vậy, công ty bảo hiểm không thể thu một lần nên chỉ có thể đóng theo từng năm. Hiện tại hợp đồng vẫn đang có hiệu lực thì vợ chồng anh Tín đang nghi ngờ điều gì?”,

“Về nguyên tắc, hợp đồng phải đúng tên người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và đúng quyền lợi. Phía công ty phải thẩm định, khách hàng phải đủ điều kiện về tài chính và sức khỏe thì hợp đồng mới phát hành. Vậy thì làm sao có thể giả hợp đồng được. Còn nếu khi tham gia bảo hiểm mà chưa đóng tiền thì không thể phát hành hợp đồng được. Hợp đồng bảo hiểm của con gái vợ chồng anh Thương Tín đã là một hợp đồng bảo hiểm thật sự rồi, đã có dấu mộc của công ty và đúng tên người được mua bảo hiểm, đúng số phí, đúng quyền lợi”. Chị Hạnh cho biết thêm khi được hỏi vấn đề không có hóa đơn và chuyện làm giả hồ sơ bảo hiểm.

Trịnh Kim Chi chia sẻ lại bày đăng khi kêu gọi giúp đỡ Thương Tín để "sao kê" công khai trước công chúng

Khi liên tục bị gọi tên và bàn tán làm ảnh hưởng đến danh dự, trưa ngày 21/12, Trịnh Kim Chi đã chính thức viết tâm thư trên Facebook cá nhân để lên tiếng làm rõ. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã tung bằng chứng là clip, hình ảnh, status trong quá trình kêu gọi cho Thương Tín để "sao kê" công khai trước công chúng.

Nói về khoản tiền hơn 400 triệu đồng, Trịnh Kim Chi nhấn mạnh: "Một lần nữa Chi xin nhắc lại là từ khi đứng ra giúp anh Tín, Chi chỉ công bố duy nhất số tiền mạnh thường quân quyên góp phần bên Chi là: 406.756.000, chi tiết đã được Chi chia sẻ lại trên trang cá nhân sáng nay. Ngoài số tiền này ra Chi hoàn toàn không biết gì về số tiền nào nữa".

Giúp đỡ đàn anh nhưng lại bị tố ngược, Trịnh Kim Chi thổ lộ: "Chi vẫn ổn, nói là ổn nhưng buồn, buồn nhiều lắm, nhưng thôi Chi sẽ không nói gì nhiều để phiền lòng mọi người và làm câu chuyện thêm phức tạp".

Sau khi làm rõ rất cả mọi chuyện, Trịnh Kim Chi còn gửi lời đến NS Thương Tín: "Anh Tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề, Chi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy. Mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình. Mọi người xem xong, xin hãy khép câu chuyện này lại, để tất cả được bình yên". Ngoài ra, Trịnh Kim Chi cũng mong dân mạng đừng buông lời mỉa mai, xúc phạm NS Thương Tín.