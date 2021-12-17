Fanpage báo CAND đăng tin nóng mới nhất về vụ từ thiện: Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên bị gọi tên liên tục

Mới đây Báo CAND đã đăng bài liên quan đến vấn đề từ thiện, CĐM ngay lập tức réo gọi tên Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên,...

Giữa lúc cộng đồng mạng hóng tin về vụ điều tra từ thiện từng ngày, mới đây trang báo Công An Nhân Dân (CAND) có chia sẻ bài đăng liên quan đến vấn đề tương tự. Theo đó, fanpage có tích xanh của đơn vị báo chí này viết: “Mọi hành vi trục lợi từ thiện đều sẽ phải trả giá!”. Ngay lập tức, phần đông cư dân mạng đã tràn vào bài đăng và liên tục để lại bình luận nhắc khéo chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Không ít ý kiến thắc mắc về quá trình thiện nguyện của giới nghệ sĩ. Trong đó, những cái tên nổi cộm như Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng... bị réo gọi nhiều hơn cả.

Bài đăng trên fanpage Báo Công an nhân dân. Ảnh chụp màn hình CĐM thắc mắc vụ từ thiện của giới nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên trên thực tế, bài đăng của Fanpage trên dẫn kèm link báo của một vụ "ăn chặn", lừa đảo khác, hoàn toàn không liên quan đến giới nghệ sĩ. Cụ thể, dưới phần bình luận, đính kèm link bài với nội dung một cá nhân lợi dụng hình ảnh thương tâm để kêu gọi từ thiện.

Link bài đính kèm không liên quan đến giới nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, có lẽ trong thời điểm hiện tại, cụm từ "từ thiện" khiến phần đông dư luận nghĩ ngay đến nghệ sĩ Việt nên nhiều người chưa kịp đọc kỹ link báo của báo CAND đã nhầm tưởng đây là bài đăng về ồn ào của giới nghệ sĩ. Thủy Tiên đi từ thiện khi lũ miền Trung càn quét dữ dội. Ảnh Internet Trước đó loạt ồn ào về từ thiện của một số cái tên như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận tranh cãi trong thời gian dài. Phía Bộ Công an cũng đã vào cuộc xác minh, rà soát hoạt động quyên góp, từ thiện của các nghệ sĩ này dựa trên những tố cáo. Hiện, vụ việc vẫn đang được CĐM quan tâm, chú ý.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fanpage-bao-cand-dang-tin-nong-moi-nhat-ve-vu-tu-thien-hoai-linh-tran-thanh-thuy-tien-bi-goi-ten-lien-tuc-441960.html