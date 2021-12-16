Đại gia Dung Bình Dương 'không chấp thuận' lời xin lỗi của Trúc Anh vì một lý do, tuyên bố chính thức khởi kiện

Hậu trường 16/12/2021 19:35

Không chấp nhận lời xin lỗi thiếu thiện chí của Trúc Anh, NSX Dung Bình Dương tuyên bố đang tập hợp hồ sơ để khởi kiện nữ diễn viên.

Sau nhiều lần "lời qua tiếng lại" trên mạng xã hội, cách đây vài ngày Trúc Anh "Mắt biếc" đã lên tiếng xin lỗi NSX Dung Bình Dương khi bị tố mắc bệnh ngôi sao, vô lễ với người lớn tuổi và vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến chiều 16/12, thông qua kênh Youtube, NSX Dung Bình Dương chia sẻ video dài hơn 5 phút khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi đó và sẽ khởi kiện diễn viên Trúc Anh. "Điều này khiến tôi thấy bị xúc phạm và Trúc Anh cũng đang xúc phạm những người lớn tuổi khác" – đại gia Dung Bình Dương nói.

Đại gia Dung Bình Dương 'không chấp thuận' lời xin lỗi của Trúc Anh vì một lý do, tuyên bố chính thức khởi kiện - Ảnh 1
Lời xin lỗi của Trúc Anh

Thực tế, hai mẹ con Trúc Anh đã đến công ty bà Dung nhưng không báo trước. Đúng ngày đó, bà Dung không có ở công ty nên  Trúc Anh và mẹ gửi thư và hoa cho bảo vệ. Diễn biến sau đó, NSX này đã hẹn Trúc Anh và mẹ qua gặp trực tiếp, muốn nhìn tận mặt Trúc Anh để xem lời xin lỗi là thật lòng hay em chỉ sợ tai tiếng, sợ không ai mời đi đóng phim,... mà nói cho qua chuyện. Tuy nhiên Trúc Anh và mẹ không đến và nói lý do là bận việc gia đình.

"Tôi là người lớn, một khi đã lên nói trước công chúng là phải chính xác, đó là uy tín của Dung Bình Dương. Nếu để tôi tha thứ cho Trúc Anh, tôi phải thấy được từ tận đáy lòng cô ấy thiện ý, nhìn nhận về sai phạm và sự ăn năn hối lỗi, sửa sai. Thời gian tới, Trúc Anh còn tham gia rất nhiều quảng cáo, dự án, phim ảnh nên cần phải có đạo đức. Người ta nói như vậy là có tài mà không có đức, vô dụng. Trúc Anh tuy nổi tiếng nhưng nếu không có cái đức trong con người thì ngày càng mắc bệnh ngôi sao nặng hơn, lún sâu hơn." Bà Dung Bình Dương nhấn mạnh.

Đại gia Dung Bình Dương 'không chấp thuận' lời xin lỗi của Trúc Anh vì một lý do, tuyên bố chính thức khởi kiện - Ảnh 2
Ồn ào của 2 nhân vật này đã kéo dài đến nay chưa có hồi kết

Chính bởi những điều này, NSX Dung Bình Dương vẫn quyết định khởi kiện Trúc Anh vì bà đã trải qua quá nhiều nỗi đau từ nữ diễn viên này. Bà Dung Bình Dương cho biết: "Hiện nay, ban pháp chế của công ty tôi đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý để khởi kiện Trúc Anh. Địa điểm khởi kiện là Tòa án Nhân dân Quận 1, nơi hai bên ký hợp đồng."

Hiện phía Trúc Anh vẫn chưa có động thái phản hồi.

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Từ khóa:   Trúc Anh Mắc Biếc Dung Bình Dương

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