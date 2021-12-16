Đại gia Dung Bình Dương 'không chấp thuận' lời xin lỗi của Trúc Anh vì một lý do, tuyên bố chính thức khởi kiện

Sau nhiều lần "lời qua tiếng lại" trên mạng xã hội, cách đây vài ngày Trúc Anh "Mắt biếc" đã lên tiếng xin lỗi NSX Dung Bình Dương khi bị tố mắc bệnh ngôi sao, vô lễ với người lớn tuổi và vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến chiều 16/12, thông qua kênh Youtube, NSX Dung Bình Dương chia sẻ video dài hơn 5 phút khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi đó và sẽ khởi kiện diễn viên Trúc Anh. "Điều này khiến tôi thấy bị xúc phạm và Trúc Anh cũng đang xúc phạm những người lớn tuổi khác" – đại gia Dung Bình Dương nói.

Lời xin lỗi của Trúc Anh

Thực tế, hai mẹ con Trúc Anh đã đến công ty bà Dung nhưng không báo trước. Đúng ngày đó, bà Dung không có ở công ty nên Trúc Anh và mẹ gửi thư và hoa cho bảo vệ. Diễn biến sau đó, NSX này đã hẹn Trúc Anh và mẹ qua gặp trực tiếp, muốn nhìn tận mặt Trúc Anh để xem lời xin lỗi là thật lòng hay em chỉ sợ tai tiếng, sợ không ai mời đi đóng phim,... mà nói cho qua chuyện. Tuy nhiên Trúc Anh và mẹ không đến và nói lý do là bận việc gia đình.