Hoài Linh, Trấn Thành,... được đề cử thay thế Công Lý tại Táo Quân 2022, CĐM 'đáp gắt': 'Đọc danh sách mà lạnh cả người'

Ngay khi thông tin Công Lý không tham gia "mùa chầu" năm nay đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi "ai sẽ đủ sức thay thế Công Lý, hoặc vai diễn cô Đẩu có còn được giữ hay không?". Hàng loạt cái tên như Hoài Linh, Trấn Thành, Lâm Vỹ Dạ được đề cử, song lại vấp phải vô số ý kiến trái chiều.

Sau nhiều úp mở gần đây về việc "có hay không" chương trình Gặp nhau cuối năm mà khán giả quen gọi chương trình Táo quân, đại diện ê-kíp sản xuất vừa thông tin khán giả vẫn sẽ được gặp các Táo quân vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng thì khán giả lại tiếc nuối khi biết nhiều khả năng NSND Công Lý sẽ vắng mặt vì lý do sức khỏe. Cô Đẩu có khả năng sẽ không tham gia vì lý do sức khỏe - Ảnh: Internet Việc thiếu NSND Công Lý để lại nhiều tiếc nuối với công chúng. Vai diễn Bắc Đẩu vốn đã gắn liền với anh từ khi Táo Quân công chiếu đến nay. Với nét diễn duyên dáng pha loạt câu thoại châm biếm hài hước, "cô Đẩu" đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu mỗi độ Tết đến, xuân về. Chính vì vậy, khi thông tin Công Lý không tham gia "mùa chầu" năm nay đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi "ai sẽ đủ sức thay thế Công Lý, hoặc vai diễn này có còn được giữ hay không?".

Cái tên đầu tiên được đề cử - Ảnh: Internet Trên một số diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán và đưa ra những gương mặt được cho là đủ khả năng thay thế NSND Công Lý tại Táo Quân 2022. Có người cho rằng, năm nay nên để các nghệ sĩ miền Nam được thử sức, diễn chung với dàn nghệ sĩ miền Bắc. Một số cái tên được đề cử đóng vai Bắc Đẩu là Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ... Lâm Vỹ Dạ trước đó từng xuất hiện trong một phân cảnh tại Táo Quân 2020. Khi mới xuất hiện, nữ diễn viên vấp phải không ít tranh cãi, song màn trình diễn bản "photo" Cô Đẩu của bà mẹ hai con khiến khán giả không khỏi thích thú. Trổ tài nói giọng Bắc, Lâm Vỹ Dạ không hề "lạc quẻ" giữa dàn nghệ sĩ tài năng đất Bắc. Chính vì vậy, cư dân mạng cho rằng cô sẽ là cái tên đầu tiên được nghĩ đến nếu muốn tìm người thay NSND Công Lý.

Cái tên thứ hai là danh hài Hoài Linh. Anh vốn đã quá nổi tiếng với những vai giả gái. Vóc dáng, cách ăn nói, điệu bộ của nam danh hài được cho là thích hợp để biến hóa thành một Bắc Đẩu "đanh đá" nhất thiên đình như Công Lý. Bên cạnh đó, Trấn Thành và Trường Giang cũng là hai cái tên được "cân nhắc" bởi xét về độ nổi tiếng và duyên dáng, cặp đôi này cũng không hề kém cạnh đàn anh. Ba sao nam được đề cử thay thế vai diễn của Công Lý - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trước những màn "đề cử" tưởng hợp rơ ấy, CĐM lại phản ứng vô cùng dữ dội. Nhiều người cho rằng, giọng nói và nét diễn của các danh hài hoạt động tại miền Nam khó có thể hòa hợp được với những nghệ sĩ đất Bắc. Chưa kể, những cái tên như Hoài Linh, Trấn Thành hiện vẫn đang vướng ồn ào từ thiện, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào từ phía CĐM. Phản ứng của CĐM - Ảnh: Internet Hiện những nghệ sĩ của Táo Quân 2022 đã bắt đầu rục rịch tập luyện, hứa hẹn năm nay sẽ có vô vàn câu chuyện đáng nói, đáng ngẫm để khán giả vừa gaiir trí, vừa nhìn lại một năm 2021 nhiều biến động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-tran-thanh-duoc-de-cu-thay-the-cong-ly-tai-tao-quan-2022-cdm-dap-gat-doc-danh-sach-ma-lanh-ca-nguoi-442366.html