Thương ngày nắng về đang dần đi vào giai đoạn hấp dẫn khi nhân vật bà Nhung (trước đây là bà Yến), mẹ đẻ của bé Hoa (giờ là Trang) trở về. Điều đáng nói, Trang dường như đã điều tra và biết được bà Nhung là mẹ mình từ rất lâu trước đó. Cô luôn chờ đợi bà Nhung trở về. Vào ngày bà Nhung nhậm chức Tổng giám đốc Hoàng Kim, Trang còn cố tình mặc một bộ váy có đính hoa trước ngực, gợi nhắc trong quá khứ bà Nhung đã may cho con gái chiếc váy có đính bông hoa vào đúng ngày bà bỏ con đi.

Thế nhưng theo như tiết lộ của trailer tập 16, cùng với hé lộ mới đây nhất của thành viên ê kíp làm phim thì bà Nhung đã không hề nhận ra Trang. Chẳng những vậy, bà còn nói những lời phũ phàng với cô. Bà Nhung nói rằng Trang cho bà cảm giác của một người mới gặp lần đầu. Về bông hoa trên áo Trang, theo tiết lộ của thành viên ê kíp làm phim, bà Nhung còn không ngại... chê bôi bông hoa này và cho rằng nó không phù hợp với trang phục mà Trang mặc, cho dù trước đó Trang đã cố tình "gợi ý" rằng bông hoa này có ý nghĩa đặc biệt với cô. Nó gợi nhắc một người mà cô rất yêu quý.

Hành động của bà Nhung khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

Ngay sau khi đoạn trailer tập 16 được tung ra, nó cũng nhận về nhiều tranh cãi trái chiều của người xem. Nhiều khán giả cho rằng tình tiết này quá vô lý khi người mẹ mang nặng đẻ đau mà lại không nhận ra con gái ruột sau hơn 20 năm. Nhiều cư dân mạng cho rằng khi bà Yến bỏ đi trong quá khứ, bé Hoa cũng không quá bé, cũng đã tầm từ 6 tới 8 tuổi. Chắc hẳn có nhiều nét trên gương mặt Hoa khi nhỏ trùng khớp với Vân Trang hiện tại. Thế nhưng bà Nhung lại không có một mảy may cảm xúc nào với Trang. Điều này quá vô lý!

Tuy nhiên cũng có những khán giả kiên nhẫn hơn thì cho rằng ắt hẳn có uẩn khúc nào đằng sau mọi chuyện. Ngoài ra, vì một lý do nào đó, bà Nhung đang đinh ninh rằng con gái mình đã chết. Với tâm thế ấy nên có thể bà đã không nhận ra Trang.

Hàng loạt ý kiến tranh cãi của khán giả liên quan đến tình tiết bà Nhung không nhận ra con gái ruột.

Dường như các tình tiết "ngược", đưa "kết quả" trước rồi mới từ từ giải thích "nguyên nhân" đã khiến cho nhiều khán giả thắc mắc. Và hàng loạt các câu hỏi được đặt ra các câu hỏi của người xem như vì sao Trang lại biết bà Nhung là mẹ mình, hay vì sao bà Nhung tưởng con gái đã chết?... Sẽ dần dần được giải đáp ở những tập tiếp theo của bộ phim.