Minh Nhí làm rõ mối quan hệ với Hoài Linh chỉ bằng 2 từ ngắn gọn, CĐM xôn xao khi ồn ào từ thiện vẫn chưa ngã ngũ

Mới đây, nam danh hài Minh Nhí đã khiến dư luận vô cùng xôn xao khi bất ngờ để lại 2 từ bên dưới bài đăng của Hoài Linh.

Từng suýt ngồi chung ghế nóng Thách Thức Danh Hài, Hoài Linh và Minh Nhí là hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, sau khi vướng phải loạt ồn ào từ thiện gây hoang mang cõi mạng, nam danh hài Hoài Linh đã rút khỏi vị trí ban giám khảo và gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Nam danh hài Hoài Linh rút khỏi ghế nóng show truyền hình đình đám hậu ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi bắt gặp Minh Nhí "đào" lại ảnh cũ và bình luận "dạo" vào ảnh đại diện được Hoài Linh đăng tải từ 15/1/2021.

Bình luận của Minh Nhí trên ảnh đại diện của Hoài Linh được đổi từ đầu tahsng 1/2021 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý khi Minh Nhí hài hước bày tỏ tình cảm với người đồng nghiệp bằng đúng 2 từ: "Mãi yêu". Hành động của nam nghệ sĩ sinh năm 1966 khiến dân tình vô cùng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, CĐM cũng ngay lập tức nhận ra, chỉ với hai từ ngắn gọn đó cũng đủ thấy Minh Nhí và Hoài Linh thân thiết đến mức nào, hoàn toàn không có tin đồn "bằng mặt, không bằng lòng" được netizen lan truyền trước đó. Bên cạnh đó, trong thời điểm kết quả điều tra vụ từ thiện của nam danh hài và một số nghệ sĩ đình đám khác vẫn chưa ngã ngũ thì hành động này của Minh Nhí khiến nhiều netizen cho rằng anh đang gián tiếp ủng hộ và tin tưởng người đàn em thân thiết.

Cả hai từng nhiều lần hợp tác trước đó - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Hoài Linh và Minh Nhí đã từng hợp tác với nhau rất nhiều năm. Cả hai từng cùng nhau góp mặt trong một số tác phẩm như: Hài tuyển vợ, Cặp đôi lệch pha,... và rất nhiều gameshow giải trí.

Hoàng Mập: "Người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh" "Sau khi người bạn thân của tôi là Lý Trung Hậu mất, có một thời gian dài gần 4 năm, tôi bỏ nghề. Và người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh", Hoàng Mập kể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-nhi-lam-ro-moi-quan-he-voi-hoai-linh-chi-bang-2-tu-ngan-gon-cdm-xon-xao-khi-on-ao-tu-thien-van-chua-nga-ngu-442327.html