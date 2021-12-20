Minh Nhí làm rõ mối quan hệ với Hoài Linh chỉ bằng 2 từ ngắn gọn, CĐM xôn xao khi ồn ào từ thiện vẫn chưa ngã ngũ

Hậu trường 20/12/2021 11:40

Mới đây, nam danh hài Minh Nhí đã khiến dư luận vô cùng xôn xao khi bất ngờ để lại 2 từ bên dưới bài đăng của Hoài Linh.

Từng suýt ngồi chung ghế nóng Thách Thức Danh Hài, Hoài LinhMinh Nhí là hai cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, sau khi vướng phải loạt ồn ào từ thiện gây hoang mang cõi mạng, nam danh hài Hoài Linh đã rút khỏi vị trí ban giám khảo và gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Minh Nhi 1
Nam danh hài Hoài Linh rút khỏi ghế nóng show truyền hình đình đám hậu ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi bắt gặp Minh Nhí "đào" lại ảnh cũ và bình luận "dạo" vào ảnh đại diện được Hoài Linh đăng tải từ 15/1/2021.

Minh Nhi 2
Bình luận của Minh Nhí trên ảnh đại diện của Hoài Linh được đổi từ đầu tahsng 1/2021 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý khi Minh Nhí hài hước bày tỏ tình cảm với người đồng nghiệp bằng đúng 2 từ: "Mãi yêu". Hành động của nam nghệ sĩ sinh năm 1966 khiến dân tình vô cùng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, CĐM cũng ngay lập tức nhận ra, chỉ với hai từ ngắn gọn đó cũng đủ thấy Minh Nhí và Hoài Linh thân thiết đến mức nào, hoàn toàn không có tin đồn "bằng mặt, không bằng lòng" được netizen lan truyền trước đó. Bên cạnh đó, trong thời điểm kết quả điều tra vụ từ thiện của nam danh hài và một số nghệ sĩ đình đám khác vẫn chưa ngã ngũ thì hành động này của Minh Nhí khiến nhiều netizen cho rằng anh đang gián tiếp ủng hộ và tin tưởng người đàn em thân thiết.

Minh Nhi 3
Cả hai từng nhiều lần hợp tác trước đó - Ảnh chụp màn hình

 

Trước đó, Hoài Linh và Minh Nhí đã từng hợp tác với nhau rất nhiều năm. Cả hai từng cùng nhau góp mặt trong một số tác phẩm như: Hài tuyển vợ, Cặp đôi lệch pha,... và rất nhiều gameshow giải trí. 

Hoàng Mập: "Người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh"

Hoàng Mập: "Người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh"

"Sau khi người bạn thân của tôi là Lý Trung Hậu mất, có một thời gian dài gần 4 năm, tôi bỏ nghề. Và người đưa tôi trở lại với nghề là anh Hoài Linh", Hoàng Mập kể.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Minh Nhí Hoài Linh từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?