Con trai ruột Hoài Linh nối gót bố 'tấn công' showbiz, tiết lộ có máu nghệ thuật từ bé nhưng từng bị 'anh Bốn' phản đối?

Hậu trường 10/12/2021 14:43

Con trai ruột Hoài Linh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp khiến CĐM đồn đoán liệu có phải Thành Vinh sắp 'nối gót' Hoài Lâm, 'tấn công' showbiz Việt?

Mới đây, dân tình xôn xao trước clip ghi lại hình ảnh Võ Lê Thành Vinh - con trai ruột duy nhất của Hoài Linh trình diễn hăng say trong một cuộc thi âm nhạc ở hải ngoại. Hiện tại, anh đang có công việc kỹ sư sửa máy bay cho hãng hàng không American Airlines rất ổn định. Nhiều cư dân mạng bán tín bán nghi liệu có phải sắp tới đây, con trai nam danh hài sẽ lấn sân sang con đường nghệ thuật?

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Con trai nam danh hài sở hữu giọng hát trữ tình - Ảnh: Internet

Được biết, anh đã tham gia cuộc thi hát do cộng đồng người Việt tổ chức tại Mỹ. Đây được xem là lần đầu anh được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, còn trước đó, con trai ruột Hoài Linh chỉ đi hát đám cưới cho vui. "Thực sự, tôi có máu nghệ thuật từ bé, thấy sân khấu và ban nhạc là nhảy lên trình diễn liền. Ở Mỹ, người ta không quan tâm tôi là con của nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu. Ai biết thì đến gặp và chào hỏi, còn không thì thôi, nên tôi rất thoải mái", Võ Lê Thành Vinh chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

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Thành Vinh tại cuộc thi hát được tổ chức ở nước ngoài - Ảnh: Internet

 

Con trai "anh Bốn" cũng tâm sự rằng dòng nhạc mà anh yêu thích nhất là nhạc nhẹ, trữ tình. Qua một số đoạn hát vu vơ trên MXH, CĐM dễ dàng nhận ra Thành Vinh sở hữu chất giọng phù hợp với các ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.

Trước đó, vào cuối năm 2019, trong gameshow truyền hình có tên gọi “Nhanh như chớp”, Võ Lê Thành Vinh cũng bất ngờ xuất hiện trong vai trò người chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Thành Vinh tham gia một hoạt động liên quan đến lĩnh vực giải trí.

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Con trai ruột Hoài Linh trong chương trình Nhanh như chớp - Ảnh: Internet
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Hoài Linh không muốn con trai tham gia showbiz - Ảnh: Internet

Mặc dù từng chia sẻ bố ruột không muốn mình tham gia showbiz nhưng vì anh thích chương trình này nên muốn thử sức. Cậu con trai của Hoài Linh cũng phải casting như bao người chơi khác trước khi giành suất vào vòng thi chính thức.

Con ruột Hoài Linh công bố ảnh hiếm của bố, nói duy nhất một câu ngắn sau loạt ồn ào gây chấn động cõi mạng

Con ruột Hoài Linh công bố ảnh hiếm của bố, nói duy nhất một câu ngắn sau loạt ồn ào gây chấn động cõi mạng

Sau khoảng thời gian hạn chế nhắc về bố ruột, mới đây con trai Hoài Linh bất ngờ công bố loạt ảnh hiếm kèm lời nhắn khiến CĐM nghẹn ngào.

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Từ khóa:   Hoài Linh Con trai Hoài Linh Võ Lê Thành Vinh

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