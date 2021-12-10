Mới đây, dân tình xôn xao trước clip ghi lại hình ảnh Võ Lê Thành Vinh - con trai ruột duy nhất của Hoài Linh trình diễn hăng say trong một cuộc thi âm nhạc ở hải ngoại. Hiện tại, anh đang có công việc kỹ sư sửa máy bay cho hãng hàng không American Airlines rất ổn định. Nhiều cư dân mạng bán tín bán nghi liệu có phải sắp tới đây, con trai nam danh hài sẽ lấn sân sang con đường nghệ thuật?

Con trai nam danh hài sở hữu giọng hát trữ tình - Ảnh: Internet

Được biết, anh đã tham gia cuộc thi hát do cộng đồng người Việt tổ chức tại Mỹ. Đây được xem là lần đầu anh được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, còn trước đó, con trai ruột Hoài Linh chỉ đi hát đám cưới cho vui. "Thực sự, tôi có máu nghệ thuật từ bé, thấy sân khấu và ban nhạc là nhảy lên trình diễn liền. Ở Mỹ, người ta không quan tâm tôi là con của nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu. Ai biết thì đến gặp và chào hỏi, còn không thì thôi, nên tôi rất thoải mái", Võ Lê Thành Vinh chia sẻ trên tờ Thanh Niên.