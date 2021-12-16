U30 vẫn chưa 'mảnh tình vắt vai', lên show hẹn hò đem… thước dây để kiểm tra 'số đo 3 vòng' nữ chính và cái kết bất ngờ

Tin tức giải trí 16/12/2021 08:00

Khoảnh khắc người đàn ông U30 đem theo hẳn thước dây để kiểm tra số đo 3 vòng nữ chính nhanh chóng gây sốt khắp MXH. Dù vậy, cái kết nhận về vẫn khiến nhiều người “ấm lòng”.

Mới đây, trong chương trình “Bạn Muốn Hẹn Hò”, khán giả và 2 MC Quyền Linh - Ngọc Lan đã không nhịn được cười trước màn kết đôi có 1-0-2 của cặp đôi nam - nữ chính. Nhà trai lần này là anh Phạm Ngọc Dương (30 tuổi, TP.HCM) hiện là nhân viên kỹ thuật được ghép đôi với chị Phạm Thị Xuân Thùy (28 tuổi, TP. Đà Lạt), đang là giáo viên tự do.

U30 vẫn chưa 'mảnh tình vắt vai', lên show hẹn hò đem… thước dây để kiểm tra 'số đo 3 vòng' nữ chính và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
 Hai nhân vật chính của chương trình

Theo đó, dù đã chạm ngưỡng U30 thế nhưng đến nay anh Dương vẫn chưa hề có một “mảnh tình vắt vai” nào. Anh cho biết bản thân từng yêu đơn phương và sau đó tỏ tình nhưng bị từ chối. Anh thú thực bản thân không hề có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, đứng trước con gái chẳng nói được câu nào vì ngại ngùng.

U30 vẫn chưa 'mảnh tình vắt vai', lên show hẹn hò đem… thước dây để kiểm tra 'số đo 3 vòng' nữ chính và cái kết bất ngờ - Ảnh 2

Trước khi đến tham gia chương trình, anh Dương tự hứa với lòng sẽ bớt “khó tính” lại. Tuy nhiên, khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, nhà trai bất ngờ đưa ra yêu cầu đó chính là một cô gái chiều cao từ 1m55 - 1m65, dáng mi nhon, thon thả và nhấn mạnh số đo vòng một từ 85 - 90cm.

U30 vẫn chưa 'mảnh tình vắt vai', lên show hẹn hò đem… thước dây để kiểm tra 'số đo 3 vòng' nữ chính và cái kết bất ngờ - Ảnh 3

Câu trả lời của anh khiến ai nấy đều đứng hình rồi bật cười. MC Ngọc Lan sau đó đã hài hước hỏi anh có đem theo thước hay không. Bất ngờ thay, nhà trai đã lập tức rút ra thước dây khiến cả trường quay phì cười. MC Quyền Linh sau đó cũng lên tiếng bênh vực chàng trai: "Thực ra người ta thật thà, chưa bao giờ yêu nên có sao nói vậy, mọi người thông cảm".

U30 vẫn chưa 'mảnh tình vắt vai', lên show hẹn hò đem… thước dây để kiểm tra 'số đo 3 vòng' nữ chính và cái kết bất ngờ - Ảnh 4

Phía bên nhà gái, Xuân Thùy cho biết hình mẫu lý tưởng của cô là một người đàn ông chung thủy, có lý tưởng sống. Tính cách là điều cô rất quan tâm. Sau khi mở màn và chính gặp nhau, anh Dương đã nhanh chóng bày tỏ sự cảm mến đối với nhà gái. Khi được hỏi lúc nào Xuân Thùy sẵn sàng kết hôn, cô trả lời: "Anh cầu hôn em đi, em sẽ đồng ý" khiến cả trường quay vỗ tay.

U30 vẫn chưa 'mảnh tình vắt vai', lên show hẹn hò đem… thước dây để kiểm tra 'số đo 3 vòng' nữ chính và cái kết bất ngờ - Ảnh 5

Sau cùng, cả hai đều thể hiện tình cảm dành cho nhau và đồng ý bấm nút hẹn hò trong sự chúc phúc của hai MC.

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