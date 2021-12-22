Lê Bê La thông báo đã ly hôn 5 năm, chồng cũ lên tiếng phủ nhận thông tin có người thứ ba xen vào

Đạo diễn Hải Thanh chồng cũ của Lê Bê La cũng lên tiếng xác nhận anh và vợ đã chính thức "đường ai nấy đi" từ năm 2016. Cả hai kết thúc cuộc hôn nhân trong im lặng.

Sau khi nữ diễn viên Lê Bê La công bố thông tin đã ly hôn với đạo diễn Hải Thanh được 5 năm. Nguyên nhân là cả hai không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân. Thế nên, họ quyết định trả tự do cho nhau để mỗi người tìm được hạnh phúc mới.

Vợ chồng diễn viên Lê Bê La và đạo diễn Hải Thanh khi còn mặn nồng

Về nguyên nhân "đường ai nấy đi", đạo diễn Hải Thanh cho biết: "Khi cả hai không còn tiếng nói chung, không thể chia sẻ cùng nhau thì chia tay là giải pháp tốt cho hai người. Nói chung khi còn ở với nhau, Bê La lo lắng cho gia đình rất chu toàn. Cũng có thể do tính chất công việc, phải đi suốt nên nhiều khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm". Hiện tại anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, có thể trò chuyện các vấn đề liên quan đến con trai. Đồng thời, Hải Thanh phủ nhận thông tin có người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp đôi.

Đạo diễn Hải Thanh phủ nhận thông tin ly hôn vì có người thứ ba

Được biết, Lê Bê La và đạo diễn Hải Thanh nên duyên khi quay phim Cổng mặt trời. Lúc đó, anh còn là phó đạo diễn còn cô là diễn viên vừa ra trường. Lê Bê La tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2008, cô bén duyên với truyền hình bằng vai diễn đầu tay trong phim Giấc mơ cổ tích. Sau này, cô ghi dấu ấn qua nhiều phim như Cổng mặt trời, Tiếng sét trong mưa...

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