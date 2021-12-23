CEO Phương Hằng: 'Nói Hoài Linh không có tội chẳng khác nào nói tôi vu khống, nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này'

Hậu trường 23/12/2021 08:26

Trong buổi livestream CEO Phương Hằng khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo vụ việc của Hoài Linh một lần nữa!

Sau khi báo chí đồng loạt đăng tải thông tin cơ quan CSĐT TP.HCM xác nhận NS Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". CEO Phương Hằng cho biết bà sẽ tiếp tục tiến hành làm đơn tố cáo Hoài Linh.

CEO Phương Hằng: 'Nói Hoài Linh không có tội chẳng khác nào nói tôi vu khống, nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này' - Ảnh 1

Cụ thể, trong buổi livestream mới nhất của nữ CEO, bà cho rằng nói Hoài Linh không có tội là hoàn toàn không đúng. Trước đó Hoài Linh đã không lên tiếng, không cứu trợ đồng bào miền Trung đến khi bị phát giác thì Hoài Linh mới chịu giải ngân chứ không hề có sự tự nguyện. Như vậy, theo quan điểm cá nhân của nữ đại gia thì đã có dấu hiệu của chiếm đoạt tài sản. CEO cho biết thêm đến tận bây giờ vẫn không ai biết được số tiền NS Hoài Linh công bố là đã chính xác hay chưa. 

"Hoài Linh đã có hành vi chiếm đoạt trọn vẹn số tiền quyên góp từ thiện của MTQ, bởi vì tôi lôi chuyện ra thì mới chịu giải ngân chứ không hề có sự tự nguyện từ trước đó. Đây đơn giản chỉ là hành động khắc phục hậu quả sau khi bị phát giác, hành động lừa đảo - chiếm đoạt tài sản rõ ràng là có thật! Đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa biết số tiền đó đã chính xác chưa, liệu Hoài Linh có dùng tiền quyên góp của mọi người vào việc riêng hay không? Nói Hoài Linh không có tội chẳng khác nào nói tôi vu khống Hoài Linh, nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này" - Bà Phương Hằng chia sẻ.

CEO Phương Hằng: 'Nói Hoài Linh không có tội chẳng khác nào nói tôi vu khống, nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này' - Ảnh 2

Trước đó, theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngày 22/12 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả cho là không có sự việc phạm tội. Vì thế Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Cùng với đó, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu.

Hiện tại về phía Hoài Linh vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Nhưng khi nghe thông tin được "minh oan" bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã lên tiếng chúc mừng cho nam NS này. CĐM liên tục gọi tên và cho rằng liệu Fan của nữ CEO Phương Hằng liệu có quay xe?

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngay sau khi Công an kết luận điều tra vụ việc Hoài Linh "ăn chặn" 14 tỷ từ thiện, phía đại diện của nam danh hài đã lên tiếng tuyên bố thẳng về việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh 14 tỷ Hoài Linh được rửa oan hoài linh kiện bà Phương Hằng bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 57 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?