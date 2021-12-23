Trong buổi livestream CEO Phương Hằng khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo vụ việc của Hoài Linh một lần nữa!

Sau khi báo chí đồng loạt đăng tải thông tin cơ quan CSĐT TP.HCM xác nhận NS Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". CEO Phương Hằng cho biết bà sẽ tiếp tục tiến hành làm đơn tố cáo Hoài Linh. Cụ thể, trong buổi livestream mới nhất của nữ CEO, bà cho rằng nói Hoài Linh không có tội là hoàn toàn không đúng. Trước đó Hoài Linh đã không lên tiếng, không cứu trợ đồng bào miền Trung đến khi bị phát giác thì Hoài Linh mới chịu giải ngân chứ không hề có sự tự nguyện. Như vậy, theo quan điểm cá nhân của nữ đại gia thì đã có dấu hiệu của chiếm đoạt tài sản. CEO cho biết thêm đến tận bây giờ vẫn không ai biết được số tiền NS Hoài Linh công bố là đã chính xác hay chưa.

"Hoài Linh đã có hành vi chiếm đoạt trọn vẹn số tiền quyên góp từ thiện của MTQ, bởi vì tôi lôi chuyện ra thì mới chịu giải ngân chứ không hề có sự tự nguyện từ trước đó. Đây đơn giản chỉ là hành động khắc phục hậu quả sau khi bị phát giác, hành động lừa đảo - chiếm đoạt tài sản rõ ràng là có thật! Đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa biết số tiền đó đã chính xác chưa, liệu Hoài Linh có dùng tiền quyên góp của mọi người vào việc riêng hay không? Nói Hoài Linh không có tội chẳng khác nào nói tôi vu khống Hoài Linh, nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này" - Bà Phương Hằng chia sẻ. Trước đó, theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngày 22/12 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả cho là không có sự việc phạm tội. Vì thế Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Cùng với đó, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu. Hiện tại về phía Hoài Linh vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Nhưng khi nghe thông tin được "minh oan" bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã lên tiếng chúc mừng cho nam NS này. CĐM liên tục gọi tên và cho rằng liệu Fan của nữ CEO Phương Hằng liệu có quay xe?

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng Ngay sau khi Công an kết luận điều tra vụ việc Hoài Linh "ăn chặn" 14 tỷ từ thiện, phía đại diện của nam danh hài đã lên tiếng tuyên bố thẳng về việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-phuong-hang-noi-hoai-linh-khong-co-toi-chang-khac-nao-noi-toi-vu-khong-nhat-dinh-toi-se-tiep-tuc-to-cao-vu-nay-442726.html