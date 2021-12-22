Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngay sau khi Công an kết luận điều tra vụ việc Hoài Linh "ăn chặn" 14 tỷ từ thiện, phía đại diện của nam danh hài đã lên tiếng tuyên bố thẳng về việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng ngày 22-12 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả cho là không có sự việc phạm tội. Vì thế Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021. Cùng với đó, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu.

Về phía NSUT Hoài Linh, quản lý của nam danh hài khẳng định ông vẫn đang ở Việt Nam. Khi được hỏi về vụ việc lùm xùm giữa Hoài Linh với các cá nhân bịa đặt, vu khống và đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng thì người đại diện chia sẻ "Tất cả chuyện này đều do anh Hoài Linh quyết định. Khi có tin mới, chúng tôi sẽ thông báo đến khán giả". Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty Đại Nam (Bình Dương) - về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Hoài Linh cho rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng dựng chuyện mình “ngâm” tiền từ thiện hơn nửa năm, dùng cả trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật. Được biết đơn đã được nộp từ 7/2021.

Tháng 5 vừa rồi, nghệ sĩ Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều tháng trước. Theo Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân. Ngay sau đó anh đã giải ngân số tiền trên cho các tỉnh miền Trung trong khoảng 1 tuần lễ. Nam danh hài đã trực tiếp xin lỗi và công khai các khoảng thu chi. Vụ ồn ào từ thiện này đã khiến hình ảnh, tên tuổi của Hoài Linh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng những bị dư luận ném đá, đòi tẩy chay, ông còn phải chủ động rút lui trong nhiều dự án. Thậm chí khi công an đã kết luận Hoài Linh không ăn chặn, dùng tiền sai mục đích thì vẫn rất khó để ông lấy lại được chỗ đứng trước đây.

Hoài Linh được "minh oan": Về pháp luật có thể bình an, nhưng về tình cảm thì đã thua Cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện, sau đó chậm giải ngân.

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