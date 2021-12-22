Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố 'lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Hậu trường 22/12/2021 10:40

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Đồng thời, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu.

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố 'lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: 'Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội' - Ảnh: Internet

Trước đó, cuối tháng 5/2021, nhiều thông tin tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền quyên góp hỗ trợ bà con bà Trung lũ lụt gây nhiều xôn xao. Sau khi nhận nhiều ý kiến thắc mắc và chỉ trích, ông Võ Nguyễn Hoài Linh đã đăng tải một đoạn Video Clip thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn 14 tỷ đồng nói trên.

Đến tháng 6/2021, ông Linh đã nhờ ê-kíp đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Sau đó, nam nghệ sĩ cũng đã gửi đến truyền thông đoạn clip công khai đầy đủ các chứng từ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch cùng lời khẳng định “Không làm mẻ một đồng nào của công chúng”.

Tuy nhiên, việc này cũng chưa thể khiến dư luận hạ nhiệt. Sau đó, một số cá nhân đã có đơn tố cáo ông Hoài Linh có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lan truyền ảnh Hoài Linh lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn': Ngoại hình thế nào mà khiến CĐM tá hỏa 'nụ cười trên môi, nhưng liệu có ổn?'

Lan truyền ảnh Hoài Linh lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn': Ngoại hình thế nào mà khiến CĐM tá hỏa 'nụ cười trên môi, nhưng liệu có ổn?'

Mới đây trên MXH bất ngờ lan truyền hình ảnh của Hoài Linh khiến CĐM xôn xao. Đáng chú ý hơn khi trong ảnh, nam danh hài lộ vẻ ngoài 'khác'lạ' sau loạt biến cố.

Xem thêm
Từ khóa:   công an kết luật đơn kiện hoài linh chiếm đoạt tài sản nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện hoài linh bị kiện lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?