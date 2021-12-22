Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố 'lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Đồng thời, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: 'Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội' - Ảnh: Internet

Trước đó, cuối tháng 5/2021, nhiều thông tin tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền quyên góp hỗ trợ bà con bà Trung lũ lụt gây nhiều xôn xao. Sau khi nhận nhiều ý kiến thắc mắc và chỉ trích, ông Võ Nguyễn Hoài Linh đã đăng tải một đoạn Video Clip thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn 14 tỷ đồng nói trên.

Đến tháng 6/2021, ông Linh đã nhờ ê-kíp đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Sau đó, nam nghệ sĩ cũng đã gửi đến truyền thông đoạn clip công khai đầy đủ các chứng từ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch cùng lời khẳng định “Không làm mẻ một đồng nào của công chúng”.

Tuy nhiên, việc này cũng chưa thể khiến dư luận hạ nhiệt. Sau đó, một số cá nhân đã có đơn tố cáo ông Hoài Linh có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

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