Lan truyền ảnh Hoài Linh lộ diện sau nửa năm 'ở ẩn': Ngoại hình thế nào mà khiến CĐM tá hỏa 'nụ cười trên môi, nhưng liệu có ổn?'

Mới đây trên MXH bất ngờ lan truyền hình ảnh của Hoài Linh khiến CĐM xôn xao. Đáng chú ý hơn khi trong ảnh, nam danh hài lộ vẻ ngoài 'khác'lạ' sau loạt biến cố.

Tháng 5/2021, MXH chấn động khi nam danh hài Hoài Linh bất ngờ bị một nữ đại gia khui tin "ngâm tiền từ thiện" suốt nhiều tháng ròng, không chịu giải ngân. Ngay sau đó, Hoài Linh đã nhiều lần lên tiếng giải thích lý do song không nhận được sự thông cảm của CĐM.

Cũng từ đó, nam nghệ sĩ gần như biến mất khỏi giới giải trí. Hoài Linh cũng không đăng tải các hoạt động thường ngày lên kênh Youtube như trước đó nữa. Nhiều khán giả nhận định nam danh hài đã "bốc hơi" sau nhiều tai tiếng.

Nam danh hài lên tiếng trần tình song bị ném đá dữ dội - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên đến mới đây, CĐM bất ngờ xôn xao lan truyền hình ảnh "anh Bốn" tươi cười gọi video cho bạn thân. Mặc dù nét mặt hồ hởi, nụ cười tươi rói nhưng nhiều netizen nhận ra nam danh hài gầy hẳn đi, khuôn mặt cũng như cộng thêm vài ba tuổi.

Hình ảnh khiến CĐM xôn xao, song vẫn chưa rõ mốc thời gian cụ thể - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Chưa có bằng chứng xác thực hình ảnh trên được quay chụp vào ngày cụ thể nào.

Cháu trai của nam danh hài hé lộ hình ảnh giả gái, kèm lời chúc mừng sinh nhật - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xảy ra vụ ồn ào liên quan đến số tiền cứu trợ miền Trung, danh hài Hoài Linh đã lui về ở ẩn và "đóng băng" tất cả các trang mạng xã hội. Song vào dịp sinh nhật mới đây, cháu trai của nam nghệ sĩ là diễn viên trẻ Đăng Khoa đã tiết lộ hình ảnh cùng nam danh hài trong dự án sắp ra mắt. Trong ảnh, nghệ sĩ Hoài Linh cùng Đăng Khoa đã giả gái, đây vốn được xem là lợi thế của nam danh hài đình đám. Ngoài ra, thần thái cùng biểu cảm đầy tươi tắn và rạng rỡ càng khiến cho cư dân mạng tò mò hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-truyen-anh-hoai-linh-lo-dien-sau-nua-nam-o-an-ngoai-hinh-the-nao-ma-khien-cdm-ta-hoa-nu-cuoi-tren-moi-nhung-lieu-co-on-442467.html