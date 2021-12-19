Sau một thời gian 'vắng bóng', Hoài Linh 'rục rịch' dự án mới, cháu trai nhắn nhủ lời 'ruột gan'

Hậu trường 19/12/2021 20:59

Mới đây, cháu trai của nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ hình ảnh kèm lời nhắn nhân ngày sinh nhật của nam danh hài.

Sau khi xảy ra vụ ồn ào liên quan đến số tiền cứu trợ miền Trung, danh hài Hoài Linh đã lui về ở ẩn và "đóng băng" tất cả các trang mạng xã hội. 

Mới đây, nhân ngày sinh nhật lần thứ 52 của Hoài Linh, cháu trai của nam nghệ sĩ là diễn viên trẻ Đăng Khoa đã tiết lộ hình ảnh cùng nam danh hài trong dự án sắp ra mắt.Có thể thấy trong ảnh, nghệ sĩ Hoài Linh cùng Đăng Khoa đã giả gái, đây vốn được xem là lợi thế của nam danh hài đình đám. Ngoài ra, thần thái cùng biểu cảm đầy tươi tắn và rạng rỡ càng khiến cho cư dân mạng tò mò hơn.

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Nghệ sĩ Hoài Linh cùng cháu trai trong dự án sắp tới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Đăng Khoa gửi lời chúc mừng đến cậu, nam diễn viên trẻ bày tỏ niềm tự hào khi được làm cháu của nam danh hài. Theo đồn đoán của cư dân mạng, vai diễn của NS Hoài Linh trong dự án của Đăng Khoa mang tính cách khá "hổ báo".

Kể từ khi vướng ồn ào, nam nghệ sĩ không nhận bất cứ chương trình truyền hình hay dự án quay phim nào. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ niềm vui và háo hức mong chờ màn tái xuất của Hoài Linh.

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Từ lúc xảy ra lùm xùm từ thiện, nam danh hài không xuất hiện trong các chương trình giải trí - Ảnh: Internet

Song, bên cạnh những lời chúc của giới nghệ sĩ, không ít khán giả tỏ ra không chào đón sự trở lại này vì đã mất niềm tin vào Hoài Linh. Ngoài ra, không ít khán giả cũng khẳng định sự thất vọng với nam danh hài sau ồn ào "ngâm" tiền từ thiện, nhưng vẫn mong sự trở lại của anh.

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Từ khóa:   sao Việt cháu trai Hoài Linh danh hài Hoài Linh

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