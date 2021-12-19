Xôn xao đoạn clip NS Hoài Linh 'quẩy' tưng bừng bên Võ Hoàng Yên mừng ngày sinh nhật?

Hậu trường 19/12/2021 11:09

NS Hoài Linh đã ở ẩn suốt nhiều tháng nhưng lại bất ngờ xuất hiện vui vẻ bên Võ Hoàng Yên, thực hư thế nào?

Sau thời gian liên tục dính scandal lớn nhất trong sự nghiệp, nghệ sĩ Hoài Linh không còn hoạt động nhiều, lui về sống khép kín hơn trước. Mới đây, ngày 18/12, nhân ngày sinh nhật của nam nghệ sĩ, nhiều anh em đồng nghiệp, người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc và bày tỏ lòng kính trọng của mình trên mạng xã hội. Lúc này, bất cứ "hành tung" nào liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh đều được quan tâm hơn bao giờ hết.

Xôn xao đoạn clip NS Hoài Linh 'quẩy' tưng bừng bên Võ Hoàng Yên mừng ngày sinh nhật? - Ảnh 1
Nghệ sĩ Minh Nhí chúc mừng sinh nhật Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, tối 18/12, trên diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Linh vui vẻ mừng sinh nhật cùng ông Võ Hoàng Yên. Kèm theo đoạn clip, người đăng tải còn để lại dòng trạng thái gây chú ý: "Nghe nói hôm nay sinh nhật Hoài Linh á quý zị".

Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người bày tỏ hoài nghi về mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây chỉ là đoạn clip cũ được cư dân mạng chia sẻ lại. Đến thời điểm hiện tại, phía nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng bất kì thông tin nào liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Đồng thời, hiện tại nam nghệ sĩ đang ở đâu, làm gì vẫn là điều bí ẩn.

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Hôm nay (18/12) là ngày vô cùng đặc biệt đối với nghệ sĩ Hoài Linh. Trên khắp mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ và người thân đã gửi lời chúc mừng đến nam danh hài.

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