CĐM hoảng hốt trước vòng 1 "xập xệ" của Ngọc Trinh trong clip đời thường, nhiều người 'đỏ mắt' tìm lại đôi gò bồng đảo năm nào

Hậu trường 23/12/2021 11:03

Không ít lần, Ngọc Trinh khiến dân tình ngạc nhiên vì vòng 1 xập xệ, kém săn chắc, khác hẳn với hình ảnh căng tràn màn hình thường thấy của nữ hoàng nội y.

Nổi tiếng là nữ hoàng nội y của làng giải trí Việt, sắc vóc của Ngọc Trinh khiến dân tình bao lần điêu đứng bởi quá chuẩn và cuốn hút.

Tuy nhiên, đến hiện tại, khi đã bắt đầu bước sang độ tuổi U30, Ngọc Trinh đôi ba lần lộ khoảnh khắc vòng 1 xập xệ, kém săn chắc. Những hình ảnh được cắt từ đoạn clip của Ngọc Trinh trên đường phố đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. "Nữ hoàng nội y" vô cùng táo bạo khi mặc chiếc áo croptop ngắn cũn, hở cả một mảng da thịt phía trước.

Chính cách ăn mặc táo bạo này, đã làm lộ rõ khuyết điểm của cô nàng, vòng 1 của cô không được săn chắc và sexy như những hình ảnh mà cô đã chia sẻ trên MXH. Thậm chí vòng 1 của cô còn có vẻ xuống cấp, xập xệ, lệch hẳn về hai bên khiến người xem không khỏi thất vọng.

CĐM hoảng hốt trước vòng 1 'xập xệ' của Ngọc Trinh trong clip đời thường, nhiều người 'đỏ mắt' tìm lại đôi gò bồng đảo năm nào - Ảnh 1
Vòng 1 xập xệ nhìn trong rất kém sắc, hình ảnh được chụp từ clip của cô nàng

 Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh gây hoang mang khi lộ vóc dáng và nhan sắc ở ngoài đời kém lung linh so với trên mạng. 

CĐM hoảng hốt trước vòng 1 'xập xệ' của Ngọc Trinh trong clip đời thường, nhiều người 'đỏ mắt' tìm lại đôi gò bồng đảo năm nào - Ảnh 2
Bức ảnh được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân, dù là cùng 1 kiểu áo nhưng vòng 1 của cô trong ảnh này không "xuống cấp" như trong đoạn clip

Nữ hoàng nội y cũng không ít lần bị chụp lén ở nơi đông người và lộ rõ làn da đen, thân hình không nóng bỏng. Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh (sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989), thường được biết đến với nghệ danh Ngọc Trinh hay là "Nữ hoàng nội y" là một người mẫu, diễn viên người Việt Nam, từng đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2011.

Cô đã vướng khá nhiều Scandal về cách ăn mặc phản cảm và những phát ngôn gây sốc, song tên tuổi thì chưa từng giảm nhiệt.

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