Vợ mang bầu lần 3, Lê Dương Bảo Lâm 'ốm nghén' nặng: Cảm sốt, không ăn được gì

Theo vợ Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ, thời gian gần đây chồng cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ốm nghén, cảm sốt và không ăn được gì như người mới có thai.

Vừa qua, thông tin vợ Lê Dương Bảo Lâm mang thai lần 3 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Mới đây, trên sóng livestream, Quỳnh Quỳnh - bà xã nam danh hài tiết lộ, trong lần mang thai này, cô chỉ ốm nghén trong vòng 1 tuần nhờ áp dụng mẹo dân gian mà ông bà ta để lại. Cụ thể, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã nhảy qua người chồng mình 7 lần để chuyển cơn nghén từ mình sang chồng. Và kết quả bất ngờ, thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ốm nghén, cảm sốt và không ăn được gì như người mới có thai. Nói về vấn đề này, Quỳnh Quỳnh vừa hạnh phúc vừa thương ông xã: "Chồng ơi, em yêu chồng nhiều lắm. Chúng ta mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời này anh nhé. Chồng yêu của em."

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm áp dụng cách dân gian để chuyển cơn nghén qua cho chồng - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh, trong buổi livestream, bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng tâm sự về những kỉ niệm khi mang thai con đầu lòng. Cô cho biết, thời điểm đó, 2 vợ chồng vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng lại hạnh phúc. "Hồi xưa em mang bầu Nhi, em đi ra chợ Quận 2, em thèm bánh bò lắm. Ngày nào có tiền là em ăn 2 bịch là 24.000 đồng. Ngày nào không có tiền là em ăn 1 bịch. Trời ơi. Sướng nhất là ngày có 24.000 đồng. Tại lúc đó phải tiết kiệm. Hai vợ chồng mới cưới để dành tiền. Em cũng không làm gì hết trơn, xong rồi phải biết tiết kiệm. Có ngày ổng có show lãnh tiền về em đi mua 2 bịch bánh bò. Sáng ăn 1 bịch, chiều ăn 1 bịch. Nó sướng và hạnh phúc lắm kìa. Giờ thèm lại không có để ăn" - Quỳnh Quỳnh kể.

Sau hơn 4 năm về chung nhà, Lê Dương Bảo Lâm và bà xã đã chào đón 2 công chúa xinh đẹp và chuẩn bị thêm một bé nữa chào đời - Ảnh: Internet Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh kết hôn vào năm 2017. Sau hơn 4 năm về chung nhà, cặp đôi đã hạ sinh 2 cô con gái xinh đẹp, lanh lợi và chuẩn bị chào đón con thứ 3. Mang thai lần 3 đã hơn 2 tháng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chưa rõ giới tính em bé. Được biết, Quỳnh Quỳnh thích có thêm con gái nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại mong muốn có một bé trai.

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