Trấn Thành vừa được minh oan vụ tiền từ thiện, em gái bày tỏ gay gắt: 'Ai lươn lẹo đã sáng tỏ'

Hậu trường 24/01/2022 09:17

Ngay khi nghe tin anh trai được giải oan, em gái Trấn Thành đã dẫn lại hình ảnh kết luận của Bộ Công an và lên tiếng gay gắt.

Thời gian qua, thông tin các nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz nghi thiếu minh bạch trong số tiền kêu gọi quyên góp từ thiện gây không ít xôn xao dư luận. Mới đây, chiều ngày 23/1, theo thông tin của Tuổi trẻ, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra về vụ việc này.

Cụ thể, kết luận từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trấn Thành vừa được minh oan vụ tiền từ thiện, em gái bày tỏ gay gắt: 'Ai lươn lẹo đã sáng tỏ' - Ảnh 1
Kết quả điều tra tin báo việc nghệ sĩ 'ăn chặn' tiền quyên góp từ thiện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi có kết luận từ phía cơ quan chức năng, các nghệ sĩ vướng án oan cũng một thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, người thân và người hâm mộ, khản giả cũng không khỏi vui mừng. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, em gái Trấn Thành đã lập tức có động thái nhằm bày tỏ sự tin tưởng nam nghệ sĩ sau vụ việc: "Cảm ơn Bộ Công an. Ai vu khống, ai xúc phạm, ai lươn lẹo sáng tỏ rồi hen. Qua chuyện này cũng hiểu rõ một số thành phần hơn".

Trấn Thành vừa được minh oan vụ tiền từ thiện, em gái bày tỏ gay gắt: 'Ai lươn lẹo đã sáng tỏ' - Ảnh 2
Trấn Thành vừa được minh oan vụ tiền từ thiện, em gái bày tỏ gay gắt: 'Ai lươn lẹo đã sáng tỏ' - Ảnh 3
Em gái Trấn Thành có động thái gay gắt ngay sau khi anh trai được minh oan - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía những nghệ sĩ bị oan trong vụ việc cũng có động thái đáp trả. Cụ thể, nữ ca sĩ Thuỷ Tiên lập tức tung bộ ảnh mới kèm lời chia sẻ đầy ẩn ý: "Đủ nắng hoa sẽ nở". Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vô cùng mừng rỡ khi bản thân được minh oan.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Hưng tin rằng mọi ồn ào về từ thiện sẽ chấm dứt tại đây và kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra đã là câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả. Thông qua sự việc lần này, Hưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm từ thiện và Hưng sẽ vẫn tiếp tục làm theo cách của Hưng bằng tiền riêng của mình để không phải gặp bất kỳ ồn ào nào tương tự như vậy nữa.

Một lần nữa Hưng cảm ơn cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ sự việc này, cảm ơn các mạnh thường quân và khán giả gần xa đã ủng hộ, tin tưởng Hưng suốt thời gian qua. Hi vọng câu chuyện này sẽ khép lại mọi nghi ngờ dành cho anh chị em nghệ sĩ và tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới thật nhiều niềm vui, tích cực! Hưng cảm ơn tất cả!".

NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện

NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh, các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

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