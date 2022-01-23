NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện

Hậu trường 23/01/2022 17:07

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh, các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

Chiều 23/1, theo nguồn tin trên Vnexpress, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ (Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành...) vì các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện - Ảnh 1
Thủy Tiên - Trấn Thành - Đàm Vĩnh Hưng được "minh oan".

 

Tháng 5/2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) nhận phản ánh việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Những nghệ sĩ trên bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền quyên góp.

Ngày 15/10/2021, Cục Cảnh sát hình sự đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa đến làm việc sau những lùm xùm trên mạng về tiền từ thiện.

Đơn vị này cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân gồm: Bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên); ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành).

Theo Tuổi trẻ, tại cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 28/12/2021, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, phó cục trưởng C02 từng cho biết kết quả xác minh cho thấy, các nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ từ thiện có công khai tài khoản nhận tiền quyên góp, trong thời gian nhất định đã đóng tài khoản. Sau khi có lượng tiền ủng hộ, các cá nhân trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến địa phương làm công tác từ thiện.

"Cơ quan điều tra xác định lượng tiền vào tài khoản từ thiện và số tiền các cá nhân này đi ủng hộ. Kết quả xác minh đến nay cho thấy số tiền vào tài khoản của họ còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ. Cái này có xác nhận của UBND, Mặt trận Tổ quốc hoặc các cá nhân nhận sự ủng hộ", ông Niêm thông tin.

NÓNG: Tin chính thức từ Bộ Công an, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không chiếm đoạt tiền từ thiện - Ảnh 2
Hoài Linh trước đó cũng được xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện.

 

Sau khi xác minh, C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Cuối năm 2021, Công an TP HCM cũng xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện, sau đó chậm giải ngân. Vì thế, công an không khởi tố vụ án liên quan đến việc nghệ sĩ bị 4 người tố cáo chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện.

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn

Sau nhiều lùm xùm xoay quanh vấn đề tiền từ thiện và sao kê, ca sĩ Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ trong buổi hẹn cuối năm với nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn cùng một vài người bạn.

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