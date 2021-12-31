Theo nguồn tin trên Vietnamnet, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Cục Phó Cục CSHS cho biết: "Về công tác từ thiện, qua nghiên cứu các tài liệu, phối hợp với Ngân hàng để thực hiện xem xét các tài khoản xác định, lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh. Việc này có xác nhận của UBND, MTTQ hoặc các cá nhân, nơi họ đi làm từ thiện ủng hộ".

Sau nhiều tháng bị tố quỵt tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tới nhân dân vùng lũ lụt miền Trung để dùng vào việc riêng, mới đây nhất Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã thông tin tới mọi người về kết quả điều tra ban đầu.

Sau khi có thông tin mới nhất về kết quả xác minh việc làm từ thiện, sáng ngày 29/12, phía ca sĩ Thủy Tiên đã có chia sẻ mới nhất trên MXH. Theo đó, trên Fanpage FC Thủy Tiên đã chia sẻ lại clip được phát sóng trên VTV và trích dẫn lại thông tin với công chúng. Đồng thời, phía Thủy Tiên còn chốt lại đanh thép sau nhiều tháng dính ồn ào: "Vậy là ngân hàng hề không có 320 tỷ như giấc mơ".

Thủy Tiên vướng phải lùm xùm về tiền từ thiện cho nhân dân lũ lụt miền Trung thời gian qua

FC của nữ ca sĩ lên tiếng ngay sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận sơ bộ về vụ việc

Cục Phó Cục C02 thông tin thêm, về kết quả đã tổng hợp và đang trao đổi với cơ quan chức năng liên quan như Viện kiểm sát, đồng thời xác minh làm rõ thêm một số nội dung khác.

Thời hạn xác minh đến ngày 15/1 kết thúc, sẽ có kết quả cuối cùng và thông báo cụ thể sau.

Cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung đến ngày 15/1

Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng, đây cũng là lần đầu tiên Thủy Tiên xuất hiện trên mạng xã hội. Trong ảnh, bà xã Công Vinh diện đồ đơn giản ngồi cafe cùng bạn bè. Gương mặt cô toát lên vẻ rạng rỡ dù không make-up kỹ càng.

Thủy Tiên rạng rỡ hơn trong ngày đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có kết quả về ồn ào từ thiện

Có thể thấy sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận sơ bộ về quá trình điều tra, tinh thần và tâm lý của giọng ca “Giấc mơ Tuyết trắng” có phần thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau nhiều lo lắng, cuối cùng bà xã Công Vinh đã có thể mỉm cười và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè và người thân vào ngày cuối năm. Dưới bài viết, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận hỏi thăm cũng như chúc năm mới tới Thủy Tiên và bạn bè.

Nhiều fan hâm mộ và bạn bè cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới Thủy Tiên