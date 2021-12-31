Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn

Hậu trường 31/12/2021 14:59

Sau nhiều lùm xùm xoay quanh vấn đề tiền từ thiện và sao kê, ca sĩ Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ trong buổi hẹn cuối năm với nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn cùng một vài người bạn.

Sau nhiều tháng bị tố quỵt tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tới nhân dân vùng lũ lụt miền Trung để dùng vào việc riêng, mới đây nhất Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã thông tin tới mọi người về kết quả điều tra ban đầu.

Theo nguồn tin trên Vietnamnet, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Cục Phó Cục CSHS cho biết: "Về công tác từ thiện, qua nghiên cứu các tài liệu, phối hợp với Ngân hàng để thực hiện xem xét các tài khoản xác định, lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh. Việc này có xác nhận của UBND, MTTQ hoặc các cá nhân, nơi họ đi làm từ thiện ủng hộ".

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh 1

 Thủy Tiên vướng phải lùm xùm về tiền từ thiện cho nhân dân lũ lụt miền Trung thời gian qua

Sau khi có thông tin mới nhất về kết quả xác minh việc làm từ thiện, sáng ngày 29/12, phía ca sĩ Thủy Tiên đã có chia sẻ mới nhất trên MXH. Theo đó, trên Fanpage FC Thủy Tiên đã chia sẻ lại clip được phát sóng trên VTV và trích dẫn lại thông tin với công chúng. Đồng thời, phía Thủy Tiên còn chốt lại đanh thép sau nhiều tháng dính ồn ào: "Vậy là ngân hàng hề không có 320 tỷ như giấc mơ".

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh 2

 FC của nữ ca sĩ lên tiếng ngay sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận sơ bộ về vụ việc

Cục Phó Cục C02 thông tin thêm, về kết quả đã tổng hợp và đang trao đổi với cơ quan chức năng liên quan như Viện kiểm sát, đồng thời xác minh làm rõ thêm một số nội dung khác.

Thời hạn xác minh đến ngày 15/1 kết thúc, sẽ có kết quả cuối cùng và thông báo cụ thể sau.

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh 3
Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh 4

 Cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung đến ngày 15/1

Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng, đây cũng là lần đầu tiên Thủy Tiên xuất hiện trên mạng xã hội. Trong ảnh, bà xã Công Vinh diện đồ đơn giản ngồi cafe cùng bạn bè. Gương mặt cô toát lên vẻ rạng rỡ dù không make-up kỹ càng.

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh 5

 Thủy Tiên rạng rỡ hơn trong ngày đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có kết quả về ồn ào từ thiện

Có thể thấy sau khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận sơ bộ về quá trình điều tra, tinh thần và tâm lý của giọng ca “Giấc mơ Tuyết trắng” có phần thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau nhiều lo lắng, cuối cùng bà xã Công Vinh đã có thể mỉm cười và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè và người thân vào ngày cuối năm. Dưới bài viết, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận hỏi thăm cũng như chúc năm mới tới Thủy Tiên và bạn bè.

Vừa được xác minh vụ từ thiện, Thủy Tiên lần đầu lộ diện với thần thái rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh 6

 Nhiều fan hâm mộ và bạn bè cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới Thủy Tiên

Công Vinh khoe ảnh được Thủy Tiên cắt tóc tại gia, tiết lộ cuộc sống đời thường sau ồn ào từ thiện

Công Vinh khoe ảnh được Thủy Tiên cắt tóc tại gia, tiết lộ cuộc sống đời thường sau ồn ào từ thiện

Sau 2 tháng "biến mất" khỏi mạng xã hội, Công Vinh chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường được dân mạng quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện Thủy Tiên sao kê

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?