Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) yêu cầu cung cấp chứng cứ hoạt động từ thiện của Thủy Tiên

Hậu trường 07/10/2021 13:32

Hoạt động từ thiện của Thủy Tiên tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được yêu cầu rà soát lại và cung cấp thêm chứng cứ, đồ vật.

Theo tờ Người Lao Động, bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương rà soát và cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu về Hội chữ thập đỏ huyện này liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên.

Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) yêu cầu cung cấp chứng cứ hoạt động từ thiện của Thủy Tiên - Ảnh 1

Thủy Tiên trong buổi sáng từ Huế lên đường đi Quảng Bình.

Cụ thể, bà Thắm khẳng định bà là người ký công văn gửi Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương thu thập gửi báo cáo, tài liệu, chứng cứ, đồ vật liên quan (nếu có) đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) về Hội Chữ thập đỏ huyện trước 15 giờ hôm nay (ngày 7-10) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Việc này được thực hiện sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên trên địa bàn huyện Lệ Thủy trong năm 2020.

Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) yêu cầu cung cấp chứng cứ hoạt động từ thiện của Thủy Tiên - Ảnh 2

Thủy Tiên đang livestream phát thực phẩm và tiền mặt cứu trợ bà con vùng lũ ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 19/10/2020, Thủy Tiên cùng ê-kíp đã ngay lập tức tới Quảng Bình một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề nhất để tiếp tục hành trình cứu trợ. Trên livestream, nữ ca sĩ cho biết: “Hiện tại, Tiên đang ở ngay điểm ngập sâu Quảng Bình, người dân vừa được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm, họ đang được di dời thêm ra đây, chổ Tiên đứng ngay sát mép nước, đa số người già và trẻ em vừa được cứu ra, mình sẽ đứng đây đón họ. Vì khi lên thuyền cứu hộ họ không thể mang theo đồ đạc gì mà đi tay không, mình sẽ đón từng tốp dân vừa được cứu ra để hỗ trợ thức ăn, sữa và ít tiền mặt để chi tiêu khẩn cấp lúc này”.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, trong đợt cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình, Thủy Tiên đã giúp đỡ gần 15.000 hộ dân với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số trên lại được công bố thông qua các kênh không chính thống.

Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) yêu cầu cung cấp chứng cứ hoạt động từ thiện của Thủy Tiên - Ảnh 3

Hình ảnh Thủy Tiên tới Quảng Bình cứu trợ người dân.

Ngày 5/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, năm 2020 ca sĩ Thủy Tiên đến trao hỗ trợ tại tỉnh nhưng không liên lạc và làm việc với UBMTTQVN tỉnh mà lại liên lạc trực tiếp với các địa phương ở Quảng Bình. Do đó, cơ quan này không nắm rõ về số tiền hỗ trợ mà ca sĩ Thủy Tiên trao tặng cho người dân.

Đồng thời, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình cũng không có số liệu báo cáo và không nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của nữ ca sĩ.

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