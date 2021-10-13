Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này

Hậu trường 13/10/2021 16:53

Nữ ca sĩ nhiều lần bị nghi mang thai lần 2 khi để lộ vòng bụng nhô cao.

Chiều 12/10, thông tin Thủy Tiên đang mang thai con thứ 2 được cư dân mạng lan truyền trên mạng xã hội. 

Nguồn tin cũng cho biết, bà xã Công Vinh vô cùng kín tiếng trong chuyện riêng tư kể từ khi vướng phải những ồn ào từ thiện. Giống như những lần trước, nữ ca sĩ đều không lên tiếng về nghi vấn mang thai lần 2. 

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 1

Tổ ấm ba người hiện tại của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Trong một bài phỏng vấn trên Saostar năm 2020, chân sút xứ Nghệ cũng từng tiết lộ kế hoạch sinh thêm con vào năm 2021.

"Chúng tôi đã có con gái nên nếu có con trai thì đúng là đủ nếp đủ tẻ. Nhưng nếu vẫn là một cô công chúa thì cũng không sao.

Tôi không đặt nặng chuyện con trai, con gái, bởi trưởng thành chúng đều 'bay xa' chứ đâu có sống mãi cùng mình được. Vợ chồng tôi quan điểm dù con trai hay con gái cũng chỉ đẻ 2 con thôi", cựu danh thủ xứ Nghệ cho biết.

Thủy Tiên là một trong những ca sĩ kín tiếng chuyện bầu bí, sinh con. Ngay cả bé Bánh Gạo - con gái đầu lòng, cô cũng giấu kín hình ảnh vì muốn bé có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Trước khi vướng nghi vấn mang thai lần 2, Thủy Tiên nhiều lần để lộ bụng "lùm lùm" giống như đang mang bầu. Tuy nhiên, cô một là giữ im lặng hoặc đều lên tiếng phủ nhận.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 2

Trong video trò chuyện với ông xã cách đây không lâu, Thủy Tiên diện đầm bó để lộ vòng 2 khá lớn.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 3

Ở góc nghiêng, vòng hai cô trông giống như đang mang bầu.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 4

Tuy nhiên cũng có người có ý kiến bênh vực cho rằng đây là... bụng mỡ mà thôi. Trước nghi vấn mang thai lần 2, Thủy Tiên không lên tiếng.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 5

Một lần khác, cô bị bắt gặp mặc váy dáng rộng cùng ông xã dắt bé Bánh Gạo đi chơi. Hình ảnh cũng dấy lên nghi vấn nữ ca có bầu lần 2.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 6

Thủy Tiên thường chụp những góc nghiêng nhằm che đi vòng 2 càng khiến dân tình nghi ngờ hơn.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 7

Không ít lần cô bị fan soi vòng 2 vì diện váy rộng ở nhà.

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 8

Trước khi vướng nghi vấn bầu lần 2, Thủy Tiên từng bị fan soi lộ bùng lùm lùm thế này - Ảnh 9

Trước nghi ngờ của dân mạng, Thủy Tiên chỉ duy nhất lên tiếng 1 lần để giải thích hiểu lầm: "Đồ ở nhà mặc rộng cho thoải mái... Sao lần nào chị mặc đồ rộng cũng bị nghi có con vậy".

 

 

 

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