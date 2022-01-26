NSƯT Kim Tử Long diễn bất chấp sau tai nạn ở trường quay, đồng nghiệp hốt hoảng: 'Xảy ra biến chứng thì chết'

Hậu trường 26/01/2022 10:29

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đã chia sẻ trên kênh cá nhân sự cố bị thương của NSƯT Kim Tử Long tại phim trường, mặc dù đau đớn nhưng vẫn gắng hoàn thành tốt buổi diễn.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ cải lương Bình Tinh đã đăng tải một clip quay lại cảnh chồng cô là ca sĩ Nhật Minh đi quay MV ca nhạc Tết cho cha nuôi là NSƯT Kim Tử Long. Ngoài ra, đoạn clip còn vô tình ghi lại cảnh bị thương của anh. 

 

Cụ thể, Kim Tử Long quay MV nhạc quê hương trữ tình nên toàn bộ bối cảnh đều xoay quanh sông nước. Trong đó, có một cảnh nam nghệ sĩ phải bước xuống thuyền gỗ. Trong thuyền có nước nên Kim Tử Long phải đi chân đất. Anh vừa bước chân xuống liền lập tức gặp tai nạn khi giẫm trúng đinh, phải giật mình giãy lên: "Trời ơi, giẫm phải đinh rồi. Nguyên một cây đinh to như thế mà tôi không thấy".

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NSƯT Kim Tử Long - Ảnh: Internet

Mặc dù, Kim Tử Long ngay lập tức đã kịp rút chân lên nhưng có lẽ bởi chiếc đinh quá sắc nhọn đã kịp cắm sâu vào gót chân nam nghệ sĩ, khiến máu chảy khá nhiều. Ekip quay phim lập tức phải lấy bông băng, dầu gió để lau cho anh. Tuy nhiên, do thời gian yêu cầu quay khá gấp nên "ông hoàng cải lương" đã không nghỉ ngơi mà mặc kệ vết thương để quay tiếp. Lần này, thay vì đi chân đất, anh phải mang theo một đôi dép.

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Nam nghệ sĩ bất ngờ đạp phải chiếc đinh sắt khá to - Ảnh: Chụp màn hình

Dù khá cố gắng để quay nhưng anh vẫn bị cơn đau từ vết thương làm ảnh hưởng nên không thể đứng vững. Ca sĩ Nhật Minh cũng khá lo lắng, liên tục nhắc nam nghệ sĩ: "Ba quay xong phải về chích ngừa uốn ván ngay không xảy ra biến chứng thì chết".

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'Ông hoàng cải lương' nén cơn đau đớn để tiếp tục quay - Ảnh: Chụp màn hình

Dù khá đau đớn, nhưng NSƯT Kim Tử Long vẫn cố chịu đựng, không ca thán nửa lời. Bên cạnh những lời hỏi thăm lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ, không ít những lời khâm phục vì sự hy sinh về nghệ thuật dành cho NSƯT Kim Tử Long.

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