Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ cải lương Bình Tinh đã đăng tải một clip quay lại cảnh chồng cô là ca sĩ Nhật Minh đi quay MV ca nhạc Tết cho cha nuôi là NSƯT Kim Tử Long . Ngoài ra, đoạn clip còn vô tình ghi lại cảnh bị thương của anh.

Cụ thể, Kim Tử Long quay MV nhạc quê hương trữ tình nên toàn bộ bối cảnh đều xoay quanh sông nước. Trong đó, có một cảnh nam nghệ sĩ phải bước xuống thuyền gỗ. Trong thuyền có nước nên Kim Tử Long phải đi chân đất. Anh vừa bước chân xuống liền lập tức gặp tai nạn khi giẫm trúng đinh, phải giật mình giãy lên: "Trời ơi, giẫm phải đinh rồi. Nguyên một cây đinh to như thế mà tôi không thấy".

NSƯT Kim Tử Long - Ảnh: Internet

Mặc dù, Kim Tử Long ngay lập tức đã kịp rút chân lên nhưng có lẽ bởi chiếc đinh quá sắc nhọn đã kịp cắm sâu vào gót chân nam nghệ sĩ, khiến máu chảy khá nhiều. Ekip quay phim lập tức phải lấy bông băng, dầu gió để lau cho anh. Tuy nhiên, do thời gian yêu cầu quay khá gấp nên "ông hoàng cải lương" đã không nghỉ ngơi mà mặc kệ vết thương để quay tiếp. Lần này, thay vì đi chân đất, anh phải mang theo một đôi dép.