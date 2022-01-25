Mất niềm tin vào tình yêu, Minh Tú thừa nhận: 'Hôn nhân với tôi hơi tiêu cực'

Hậu trường 25/01/2022 12:23

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú lần đầu chia sẻ quan điểm về tình yêu của mình trên truyền hình.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, siêu mẫu Minh Tú tâm sự thời gian cô áp lực nhất là năm 26 tuổi, tham gia cuộc thi Asias Next Top Model 2017.

Cô nàng chia sẻ: "Tôi cảm thấy không công bằng với tình trạng tấn công trên mạng xã hội. Họ dùng những lời lẽ rất nặng nề để chỉ trích mình và gia đình mình. Thời gian đó tôi rất khủng hoảng về tâm lý. Nếu như bây giờ tôi sẽ giải quyết được hết vì tôi thấy bình thường. Nhưng khi đó tôi mới 26 tuổi, chưa bao giờ có cảm giác được chú ý như vậy. Tôi bị rơi vào giai đoạn trầm cảm nhẹ vì nhận phải những lời quá nặng nề. Người ta luôn tìm những điểm yếu để nói, điểm yếu của tôi là gia đình. Nói đến những người tôi thương yêu thì tôi rất phẫn nộ và phản bác lại. Giai đoạn đó là trải nghiệm và thử thách rất lớn về tâm lý".

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Siêu mẫu Minh Tú - Ảnh: Internet

Thừa nhận con đường nghệ thuật của mình không mượt mà nhưng Minh Tú cảm thấy cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn qua thời gian. Hiện tại, Minh Tú cảm nhận cuộc sống ở tuổi ngoài 30 của cô rất thoải mái bên gia đình, người thân. Dù vậy, cô vẫn chưa có niềm tin vào hôn nhân.

"Tài chính của tôi bây giờ rất ổn định và thoải mái. Mưu cầu trong cuộc sống của tôi rất đơn giản, không cần nhà lầu, xe hơi. Tôi đã thay đổi rất nhiều, không kỳ vọng cái gì xa vời mà chỉ mong muốn sống hạnh phúc nhất có thể, tận hưởng thời gian đó với những người xung quanh và cho đi nhiều hơn. Chuyện tình cảm thì tới đâu thì tới, tôi không suy nghĩ nhiều. 5 năm qua tôi không tập trung vào tình yêu, tôi không có niềm tin vào tình yêu nhiều, vì tôi lớn lên trong một môi trường sống mà xung quanh có quá nhiều điều tiêu cực về tình yêu và hôn nhân".

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Minh Tú thừa nhận mình là người mất niềm tin tình yêu - Ảnh: Internet

Minh Tú vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Lần đầu, cô bộc bạch: "Tôi có niềm tin vào tình yêu gia đình, anh em, bản thân nhưng hôn nhân với tôi hơi tiêu cực. Tôi luôn nghĩ rằng không có ai yêu ai mãi mãi. Tôi 30 tuổi rồi, ba mẹ tôi rất mong tôi có gia đình nhưng tôi không để chuyện đó thành áp lực của tôi. Tôi sẽ lựa một người đàn ông không giàu, không giỏi, không có địa vị xã hội quá cao nhưng phải cùng tần số và cùng tôi xây dựng con đường phía trước. Một người phải có tâm, tử tế và có sự nỗ lực trong cuộc sống.

"Khi tiến đến hôn nhân, tôi mong muốn được như ba mẹ tôi đó là cuộc hôn nhân dài. Điều cuối cùng tôi tin vào hôn nhân đó là nhìn vào bố mẹ", người đẹp tâm sự.

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Gần đây, Minh Tú công khai bạn trai người Đức - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Minh Tú từng được biết đến khi giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam... Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Gần đây, cô tham gia đóng phim qua các dự án Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021).

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