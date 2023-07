Mất niềm tin vào tình yêu, Minh Tú thừa nhận: 'Hôn nhân với tôi hơi tiêu cực'

Minh Tú thừa nhận mình là người mất niềm tin tình yêu - Ảnh: Internet

Minh Tú vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Lần đầu, cô bộc bạch: "Tôi có niềm tin vào tình yêu gia đình, anh em, bản thân nhưng hôn nhân với tôi hơi tiêu cực. Tôi luôn nghĩ rằng không có ai yêu ai mãi mãi. Tôi 30 tuổi rồi, ba mẹ tôi rất mong tôi có gia đình nhưng tôi không để chuyện đó thành áp lực của tôi. Tôi sẽ lựa một người đàn ông không giàu, không giỏi, không có địa vị xã hội quá cao nhưng phải cùng tần số và cùng tôi xây dựng con đường phía trước. Một người phải có tâm, tử tế và có sự nỗ lực trong cuộc sống.

"Khi tiến đến hôn nhân, tôi mong muốn được như ba mẹ tôi đó là cuộc hôn nhân dài. Điều cuối cùng tôi tin vào hôn nhân đó là nhìn vào bố mẹ", người đẹp tâm sự.

Gần đây, Minh Tú công khai bạn trai người Đức - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Minh Tú từng được biết đến khi giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam... Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Gần đây, cô tham gia đóng phim qua các dự án Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021).