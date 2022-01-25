Trở thành HLV ở Rock Việt - Tiger, Phương Thanh tuyên bố 'tan rã' với đồng đội vì lý do này đây?

Bộ đôi HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp của đội Mãnh hổ bất ngờ tuyên bố "tan rã" bỗng dưng tuyên bố tan rã trong tập 2 Rock Việt - Tiger Bùng nổ bản lĩnh. Nguyên nhân vì sao?

Tập 2 Rock Việt - Tiger Bùng Nổ Bản Lĩnh vừa lên sóng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả. Là đội có nhiều band rock tài năng nhất ở tập đầu tiên, cặp đôi HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp của đội Mãnh Hổ gầm khiến người hâm mộ vô cùng nể phục. Huấn luyện viên Phương Thanh – Hoàng Hiệp - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, nếu ở tập 1 bộ đôi ăn ý bất nhiêu thỉ ở tập 2 lần này, Phương Thanh và Đỗ Hoàng Hiệp bất ngờ đòi tuyên bố "tan rã" chỉ vì thí sinh.

Cụ thể, trong tập 2 vừa lên sóng, band rock Phách Ca đến từ Hà Nội đã có phần trình diễn xuất sắc được cả 3 đội HLV lựa chọn. Thế nhưng lần này, thay vì chiêu mộ thí sinh về đội mình, HLV Phương Thanh bỗng nhắm thí sinh cho đàn chị Siu Black của đội Phượng hoàng lửa. giải thích vì hành động này, Phương Thanh cho biết: "Chất giọng vocal rất tốt, bỏ nhỏ êm ái, nhạc quyến rũ, chất, có chất riêng của mình. Nói chung chị xí tụi em về cho đội chị Siu, kỳ này chị sẽ chiến đấu với Đại bàng trắng để gom lửa vì đội Phượng hoàng lửa cho chị Siu". Nhóm Phách Cá - Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức, đồng đội của nữ ca sĩ lên tiếng phản đối và cho biết: "Phách Ca phải về đây nếu không em sẽ ủng hộ cho đội Đại bàng trắng". Thế là cả hai tuyên bố: "Ok đội mình tan rã". Thực chất, đây chỉ là màn pha trò vui nhộn của bộ đôi Mãnh hổ gầm trong phần nhận xét thí sinh mà thôi!.

Nhận xét về Phách Ca, HLV Phạm Anh Khoa chia sẻ: "Không những chỉ là hình ảnh, mà chất liệu âm nhạc lẫn những cách các bạn trình bày mình thấy cực kỳ thời trang. Việc các bạn đưa hơi thở thời đại vào, thấy rõ cố đem những sự kết hợp Đông Tây, Nam Á các kiểu để làm sao cho ra chất liệu Việt Nam nhưng vẫn trẻ trung, thời đại,... ngay trong tiết mục này. Mình và anh Hùng bị thuyết phục hoàn toàn khi Bass và trống kết hợp nhau, đó là điều chúng tôi cần". Rocker Trần Tuấn Hùng và Phạm Anh Khoa của đội Đại bàng trắng - Ảnh: Chụp màn hình Trong khi đó, HLV Đinh Tuấn Khanh đã đưa ra lời khuyên sâu sắc dành cho Phách Ca khiến cả trường quay trầm trồ: "Các em có muốn 1 ca khúc trọn vẹn về lời, hòa âm? Khi các em đứng trên sân khấu, các em phải là người dắt khán giả, thử đến với Phượng hoàng lửa đi. Mình phải là người dẫn chuyện đừng để khán giả dẫn mình". Bộ đội HLV Huấn luyện viên Siu Black – Tuấn Khanh (Microwave) - Ảnh: Internet Cuối cùng, Phách Ca quyết định đi theo "con đường" có mối lương duyên với Bức Tường khi lựa chọn về đội Đại bàng trắng.

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