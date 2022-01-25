Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với "tiểu tam"

Người tố Lều Phương Anh là "tiểu tam" cho biết bố mẹ cô hiện đang chuẩn bị phải ra tòa ly hôn, mặc dù vậy, cô vẫn sẽ không khoan nhượng trước "tiểu tam" và sẽ làm đến cùng vụ việc.

Ngày 3/1/2022, MXH xuất hiện bài đăng tố ca sĩ Lều Phương Anh là người thứ ba. Bài đăng đến từ tài khoản T.A.T - là con gái của người đàn ông mà Lều Phương Anh qua lại. Theo đó, T.A.T tố Lều Phương Anh là tiểu tam khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao. T.A.T cũng cho biết nữ ca sĩ đã mang thai với bố mình và vô cùng ngang nhiên "cướp" chồng người khác. Lều Phương Anh bên người đàn ông trong vụ việc (Ảnh: Internet) Sau một thời gian, tối 24/1 vừa qua, T.A.T bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng chỉ vài ngày nữa bố mẹ cô sẽ ra tòa, em gái cô cũng vì chuyện gia đình mà bị ảnh hưởng, phải đi khám tâm lý. T.A.T viết: "Em mình chỉ còn nửa kỳ là tốt nghiệp đại học, mà phải đi khám tâm lý! Ngày kia là bố mẹ mình ra tòa".

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc vui vẻ cùng bố ngày trước và cho biết dù bố mẹ không còn chung sống thế nhưng cô vẫn sẽ không bỏ cuộc và khoan nhượng trước Lều Phương Anh: "Chúng ta sẽ còn có thể hạnh phúc như cách đây không lâu không? Bố nhỉ… Nấm nhỉ… Mẹ nhỉ? Nó là ai mà làm tan biến những hạnh phúc đời con? Nhưng con sẽ không bao giờ thua cuộc và gục ngã trước những thứ nhơ bẩn, đớn hèn! không bao giờ" - cô gái viết. Trước đó, chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, T.A.T cho biết gia đình cô quyết định thu thập bằng chứng, mời luật sư khởi kiện Lều Phương Anh về tội giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Về phía Lều Phương Anh, trước vụ việc bị tố là “tiểu tam” giật chồng người khác, nữ ca sĩ thể hiện một thái độ vô cùng khó hiểu. Không chỉ tươi cười, rạng rỡ, khẳng định không cần “thanh minh, thanh nga”, Lều Phương Anh còn có thái độ thách thức khi bị nhiều người chỉ trích. Nữ ca sĩ thản nhiên nói “chuyện của các chị à” khi bị nhiều người chửi bới là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác. Trước thái độ đắc chí của Lều Phương Anh, T.A.T cho biết gia đình cô vô cùng bức xúc. Thậm chí, mẹ của cô đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, dù xen vào gia đình người khác. T.A.T tiết lộ thêm, người bố hiện cũng đã có động thái muốn “cắt đứt liên lạc” hoàn toàn với gia đình. Cô cho biết những ngày trước bố vẫn nghe điện thoại nhưng đến nay đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, bênh vực “tiểu tam”, thậm chí mù quáng nhận hết tội lỗi về mình "Bố tôi bây giờ không còn tỉnh táo nữa, ông ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi và theo cô ta. Mẹ tôi quá đau khổ rồi. Trong khi biết rõ mẹ tôi đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thì cô ta vẫn lôi chuyện này để thách thức dân mạng, thậm chí còn tươi cười như thế. Tôi không hiểu cô ta đang nghĩ gì, gia đình tôi sẽ làm đến cùng dù kết quả có thế nào đi nữa" - T.A.T chia sẻ.

Lều Phương Anh thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức trên livestream, người vợ xem uất nghẹn đến bật khóc Người vợ trong câu chuyện đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức khi xen vào gia đình người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-to-leu-phuong-anh-tiet-lo-bo-me-chuan-bi-ra-toa-ly-hon-se-khong-khoan-nhuong-voi-tieu-tam-447780.html