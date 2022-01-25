Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với "tiểu tam"

Hậu trường 25/01/2022 10:53

Người tố Lều Phương Anh là "tiểu tam" cho biết bố mẹ cô hiện đang chuẩn bị phải ra tòa ly hôn, mặc dù vậy, cô vẫn sẽ không khoan nhượng trước "tiểu tam" và sẽ làm đến cùng vụ việc.

Ngày 3/1/2022, MXH xuất hiện bài đăng tố ca sĩ Lều Phương Anh là người thứ ba. Bài đăng đến từ tài khoản T.A.T - là con gái của người đàn ông mà Lều Phương Anh qua lại. Theo đó, T.A.T tố Lều Phương Anh là tiểu tam khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao. T.A.T cũng cho biết nữ ca sĩ đã mang thai với bố mình và vô cùng ngang nhiên "cướp" chồng người khác. 

Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với 'tiểu tam' - Ảnh 1
Lều Phương Anh bên người đàn ông trong vụ việc (Ảnh: Internet)

Sau một thời gian, tối 24/1 vừa qua, T.A.T bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng chỉ vài ngày nữa bố mẹ cô sẽ ra tòa, em gái cô cũng vì chuyện gia đình mà bị ảnh hưởng, phải đi khám tâm lý. T.A.T viết: "Em mình chỉ còn nửa kỳ là tốt nghiệp đại học, mà phải đi khám tâm lý! Ngày kia là bố mẹ mình ra tòa".

Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với 'tiểu tam' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc vui vẻ cùng bố ngày trước và cho biết dù bố mẹ không còn chung sống thế nhưng cô vẫn sẽ không bỏ cuộc và khoan nhượng trước Lều Phương Anh: "Chúng ta sẽ còn có thể hạnh phúc như cách đây không lâu không? Bố nhỉ… Nấm nhỉ… Mẹ nhỉ? Nó là ai mà làm tan biến những hạnh phúc đời con? Nhưng con sẽ không bao giờ thua cuộc và gục ngã trước những thứ nhơ bẩn, đớn hèn! không bao giờ" - cô gái viết.

Trước đó, chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, T.A.T cho biết gia đình cô quyết định thu thập bằng chứng, mời luật sư khởi kiện Lều Phương Anh về tội giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với 'tiểu tam' - Ảnh 3

Về phía Lều Phương Anh, trước vụ việc bị tố là “tiểu tam” giật chồng người khác, nữ ca sĩ thể hiện một thái độ vô cùng khó hiểu. Không chỉ tươi cười, rạng rỡ, khẳng định không cần “thanh minh, thanh nga”, Lều Phương Anh còn có thái độ thách thức khi bị nhiều người chỉ trích. Nữ ca sĩ thản nhiên nói “chuyện của các chị à” khi bị nhiều người chửi bới là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác.

Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với 'tiểu tam' - Ảnh 4

Trước thái độ đắc chí của Lều Phương Anh, T.A.T cho biết gia đình cô vô cùng bức xúc. Thậm chí, mẹ của cô đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, dù xen vào gia đình người khác. T.A.T tiết lộ thêm, người bố hiện cũng đã có động thái muốn “cắt đứt liên lạc” hoàn toàn với gia đình. Cô cho biết những ngày trước bố vẫn nghe điện thoại nhưng đến nay đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, bênh vực “tiểu tam”, thậm chí mù quáng nhận hết tội lỗi về mình

"Bố tôi bây giờ không còn tỉnh táo nữa, ông ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi và theo cô ta. Mẹ tôi quá đau khổ rồi. Trong khi biết rõ mẹ tôi đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thì cô ta vẫn lôi chuyện này để thách thức dân mạng, thậm chí còn tươi cười như thế. Tôi không hiểu cô ta đang nghĩ gì, gia đình tôi sẽ làm đến cùng dù kết quả có thế nào đi nữa" - T.A.T chia sẻ.

Lều Phương Anh thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức trên livestream, người vợ xem uất nghẹn đến bật khóc

Lều Phương Anh thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức trên livestream, người vợ xem uất nghẹn đến bật khóc

Người vợ trong câu chuyện đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức khi xen vào gia đình người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Lều Phương Anh bị tố là tiểu tam Lều Phương Anh giật chồng ca sĩ Lều Phương Anh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?