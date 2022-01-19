Lều Phương Anh thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức trên livestream, người vợ xem uất nghẹn đến bật khóc

Người vợ trong câu chuyện đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, thể hiện thái độ ngang nhiên, thách thức khi xen vào gia đình người khác.

Trước vụ việc bị tố là “tiểu tam” giật chồng người khác, vừa qua, Lều Phương Anh đã chính thức xuất hiện trong livestream sau nhiều ngày im lặng. Điều đáng nói, nữ ca sĩ lại thể hiện một thái độ vô cùng khó hiểu. Không chỉ tươi cười, rạng rỡ, khẳng định không cần “thanh minh, thanh nga”, Lều Phương Anh còn có thái độ thách thức khi bị nhiều người chỉ trích. Ảnh chụp màn hình Lều Phương Anh thản nhiên nói “chuyện của các chị à” khi bị nhiều người chửi bới là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác: “Tôi thay bạn trai hàng ngày, chưa chính chuyên ai bao giờ. Chuyện con cái hay bố của con tôi không phải chuyện của các chị… Thôi em xin các anh, các chị, chuyện không phải của nhà các anh, các chị, các chị bớt bớt, tém tém lại” - Lều Phương Anh ngang nhiên thể hiện thái độ.

Thậm chí, khi bị dân mạng thả icon phẫn nộ, Lều Phương Anh còn tươi cười đắc chí, khuyến khích dân mạng thả icon phẫn nộ nhiều vào cho đến khi nào... mệt thì nghỉ, càng tăng tương tác cho cô. Thái độ vô cùng đắc chí của Lều Phương Anh khiến dư luận "không tài nào hiểu nổi" Ảnh chụp màn hình Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, T.A.T - cô gái tố Lều Phương Anh cặp kè bố mình - cho biết gia đình vô cùng bức xúc trước thái độ không coi ai ra gì của Lều Phương Anh. Thậm chí, mẹ của cô đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, dù xen vào gia đình người khác.

“Mẹ tôi sau khi xem xong livestream của chị ấy đã rất uất ức và bật khóc, nói với tôi: “Nó là ai mà gia đình mình ra nông nỗi này hả con”. Cuộc hôn nhân này gần như không thể cứu vãn, chị ấy ngày càng lộng hành đến mức còn không quan tâm đến lời thiên hạ nói. Sao chị ấy có thể vui vẻ, cười tươi và bình thản khi chính bản thân chị ấy đang khiến gia đình tôi tan nát?” - T.A.T bức xúc. Ảnh chụp màn hình T.A.T tiết lộ thêm, hiện gia đình cô cũng vô cùng thất vọng vì người bố dường như đã có động thái muốn “cắt đứt liên lạc” hoàn toàn với gia đình. Cô cho biết những ngày trước bố vẫn nghe điện thoại nhưng đến nay đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, bênh vực “tiểu tam”, thậm chí mù quáng nhận hết tội lỗi về mình. Lều Phương Anh thể hiện thái độ thách thức, ngang nhiên dù bị dư luận chỉ trích là người thứ 3. (Ảnh: Internet) Trước đó, ngày 3/1/2022, MXH xuất hiện bài đăng tố ca sĩ Lều Phương Anh là người thứ ba. Bài đăng đến từ tài khoản T.A.T, nhận là con gái của người đàn ông mà Lều Phương Anh qua lại. Theo đó, T.A.T tố Lều Phương Anh là tiểu tam khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao. T.A.T cũng cho biết nữ ca sĩ mang thai với bố mình, hiện đã được 5 tháng.

Lều Phương Anh trở lại sau nghi vấn 'tiểu tam', vẫn kiên quyết giữ 1 thái độ! Hậu ồn ào, nghi vấn là "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác, Lều Phương Anh đã hoạt động trở lại trên mạng xã hội.

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