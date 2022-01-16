Tái xuất sau 'sóng gió' tiểu tam, thần thái nhan sắc Lều Phương Anh trông thế nào mà cư dân mạng xì xào?

Hậu trường 16/01/2022 16:09

Khoe ảnh trong ảnh hậu trường, sự xuất hiện của Lều Phương Anh được cư dân mạng chú ý bởi đây là lần đầu cô xuất hiện sau ồn ào "tiểu tam".

Sáng 16/1, một chuyên gia trang điểm đăng ảnh đang makeup cho Lều Phương Anh thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người này đăng bức ảnh và viết kèm: "Họa mặt đi chụp Tết cho tưng bừng năm mới nha". Đây là lần đầu Lều Phương Anh lộ diện sau tin đồn giật chồng, làm tiểu tam.

Việc Lều Phương Anh tái xuất được cư dân mạng quan tâm. Trong ảnh, nữ ca sĩ 8X trông rất tươi tắn, rạng rỡ.

Tái xuất sau 'sóng gió' tiểu tam, thần thái nhan sắc Lều Phương Anh trông thế nào mà cư dân mạng xì xào? - Ảnh 1
Lều Phương Anh rạng rỡ khi tái xuất.

 

Trước đó, vào ngày 3/1/2022, trên MXH xuất hiện bài đăng "bóc phốt" ca sĩ Lều Phương Anh, làm tiểu tam. Bài đăng bóc phốt là con gái của người đàn ông mà Lều Phương Anh đang cặp kè.

Cô gái này tố Lều Phương Anh là tiểu tam vô sỉ, có thái độ khó chấp nhận, khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao. T.A.T cũng cho biết nữ ca sĩ mang thai với bố mình, hiện đã được 5 tháng.

"Chị là mẹ đơn thân thì cũng đừng cướp bố của người khác về cho con của mình chị ạ! Từ nhan sắc, nhân cách đến phẩm hạnh của chị quá tầm thường.

Cách hành xử nhơn nhơn của chị tưởng là hay mà thực ra quá rẻ tiền, chỉ dành cho loại đàn bà vô sỉ. Nếu chị khiêm tốn, biết điều hơn, biết đâu con chị đã có phúc phần để được ngủ ngon hơn", T.A.T gay gắt.

Tái xuất sau 'sóng gió' tiểu tam, thần thái nhan sắc Lều Phương Anh trông thế nào mà cư dân mạng xì xào? - Ảnh 2

 

Về phía Lều Phương Anh, bị tố phá hoại gia đình người khác, nữ ca sĩ cũng chính thức đưa ra phản hồi.

Trên Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, cô nói: "Từ sáng đến nay, tôi đã đọc rất nhiều các bài viết về mình. Tuy nhiên, vì đây là chuyện gia đình nên tôi muốn tự giải quyết".

Được hỏi có hay không việc phá hoại hạnh phúc và mang thai với người đàn ông đã có gia đình, Lều Phương Anh nhấn mạnh đây là vấn đề riêng nên không muốn giải thích thêm: "Trong thời gian nhất định nào đó thích hợp, tôi sẽ có thông tin chính thức gửi đến các bạn".

Vụ Lều Phương Anh bị tố là 'tiểu tam', mang thai với người đã có gia đình: Chính thất bị sốc nặng nề, đang phải điều trị tâm lý

Vụ Lều Phương Anh bị tố là 'tiểu tam', mang thai với người đã có gia đình: Chính thất bị sốc nặng nề, đang phải điều trị tâm lý

"Hiện tại, mẹ mình đang bất ổn về mặt tâm lý rất nặng nề" - con gái của người đàn ông được cho là đang ngoại tình với Lều Phương Anh.

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