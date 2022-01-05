Vụ Lều Phương Anh bị tố là 'tiểu tam', mang thai với người đã có gia đình: Chính thất bị sốc nặng nề, đang phải điều trị tâm lý

Hậu trường 05/01/2022 20:27

"Hiện tại, mẹ mình đang bất ổn về mặt tâm lý rất nặng nề" - con gái của người đàn ông được cho là đang ngoại tình với Lều Phương Anh.

Những ngày qua, ồn ào vụ việc ca sĩ Lều Phương Anh bị tố cặp kè với người đàn ông đã có gia đình, thậm chí còn đang mang thai gây chấn động dư luận. Được biết, ồn ào bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội có tên tài khoản là T.A.T - con của người đàn ông được cho là đang cặp kè với Lều Phương Anh. Trong bài tố nữ ca sĩ là người thứ 3, cô gái này cũng tiết lộ, sau khi phát hiện vụ việc, mẹ ruột của cô bị sốc và hiện đang phải điều trị tâm lý khiến dân tình không khỏi lo lắng.

Mới đây, chia sẻ thêm với Doanh nghiệp và Tiếp thị về vụ việc, T.A.T nghẹn ngào: "Hiện tại, mẹ mình đang bất ổn về mặt tâm lý rất nặng nề, hơn nữa có tiền sử về bệnh tim nên không đủ sức khỏe để đối diện hay chia sẻ thêm về vụ việc".

Vụ Lều Phương Anh bị tố là 'tiểu tam', mang thai với người đã có gia đình: Chính thất bị sốc nặng nề, đang phải điều trị tâm lý - Ảnh 1
Lều Phương Anh vướng lùm xùm 'tiểu tam', đang mang thai với người đàn ông đã có gia đình - Ảnh: Internet

Còn về phía người bố bị tố ngoại tình với Lều Phương Anh, T.A.T cho biết, ông đang cảm thấy khá áp lực, thậm chí còn gọi điện trách móc, vu oan cho cô khiến cô rất ấm ức. Trong cuộc gọi nói chuyện với cô, ông cũng khẳng định chắc nịch về chuyện hôn nhân gia đình: "Không, bố chả bao giờ rời bỏ, chả bao giờ vô trách nhiệm. Nếu bố rời bỏ, vô trách nhiệm thì tại sao lúc có việc một cái bố lại lo".

Vụ Lều Phương Anh bị tố là 'tiểu tam', mang thai với người đã có gia đình: Chính thất bị sốc nặng nề, đang phải điều trị tâm lý - Ảnh 2
Vợ của nhân tình Lều Phương Anh (bên trái ngoài cùng) đang gặp tâm lý nặng nề và sức khỏe không ổn định khi biết chuyện chồng ngoại tình - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Về phía nhân vật chính đang bị réo tên trong ồn ào tiểu tam, Lều Phương Anh vẫn giữ vững quan điểm là chuyện riêng gia đình nên muốn tự giải quyết và sẽ có thông tin chính thức đến truyền thông. Hiện tại, để tránh gây thêm ồn ào, cô đã khóa cả trang Fanpage và Facebook cá nhân.

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