Những ngày qua, ồn ào vụ việc ca sĩ Lều Phương Anh bị tố cặp kè với người đàn ông đã có gia đình, thậm chí còn đang mang thai gây chấn động dư luận. Được biết, ồn ào bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội có tên tài khoản là T.A.T - con của người đàn ông được cho là đang cặp kè với Lều Phương Anh. Trong bài tố nữ ca sĩ là người thứ 3, cô gái này cũng tiết lộ, sau khi phát hiện vụ việc, mẹ ruột của cô bị sốc và hiện đang phải điều trị tâm lý khiến dân tình không khỏi lo lắng.

Mới đây, chia sẻ thêm với Doanh nghiệp và Tiếp thị về vụ việc, T.A.T nghẹn ngào: "Hiện tại, mẹ mình đang bất ổn về mặt tâm lý rất nặng nề, hơn nữa có tiền sử về bệnh tim nên không đủ sức khỏe để đối diện hay chia sẻ thêm về vụ việc".