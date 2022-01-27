Thực hư về phát ngôn gây tranh cãi dữ dội của Đàm Vĩnh Hưng: 'Không xem sao kê vẫn phán vô tội'

Hậu trường 27/01/2022 14:31

Một clip lan truyền Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn cơ quan chức năng không xem sao kê vẫn phán anh vô tội gây xôn xao. Điều này đã khiến cư dân mạng hoài nghi về độ chính xác của kết luận điều tra trước đó mà Bộ Công an thông báo.

Gần đây, Đàm Vĩnh Hưng có buổi livestream trò chuyện với khán giả. Tại đây, nam ca sĩ cho biết mình im lặng suốt 2 tháng trời vì chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng. Bản thân nam ca sĩ tin chắc mình trong sạch vì tất cả mọi chuyện đều công khai minh bạch. Nam ca sĩ còn thẳng thắn cho biết sẵn sàng hợp tác với công an khi có phát sinh bất kỳ trục trặc gì hay nhận thêm đơn tố cáo nào.

Tuy nhiên, "ông hoàng nhạc Việt" bất ngờ gây tranh cãi khi phát ngôn: "Đưa sao kê cho công an nhưng họ không cần xem”, mà phán nam ca sĩ vô tội luôn. Dư luận tỏ ra bức xúc, hoài nghi độ chính xác của kết luận điều tra trước đó mà Bộ Công an thông báo.

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Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi với tuyên bố công an không cần xem sao kê đã phán vô tội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo Lao động đưa tin, để làm rõ hoài nghi này, nam ca sĩ đã trần tình, phía Mr.Đàm không nói hớ mà chỉ là nói chưa rõ ý nên nhiều người hiểu nhầm. Người đại diện chia sẻ: "Chúng tôi đã mang sao kê đầy đủ lên để cung cấp cho cơ quan chức năng nhưng họ đã làm việc với ngân hàng chặt chẽ để có tài liệu riêng. Vậy nên không cần sao kê từ phía chúng tôi. Nếu không có sao kê thì làm sao cơ quan chức năng có thể điều tra và làm sáng tỏ mọi việc được?”.

Nói thêm về quá trình điều tra, đại diện của nam ca sĩ cũng cho biết công an đã chủ động làm việc với các bên liên quan để điều tra chứ không hề có chuyện không xem sao kê mà vẫn kết luận nghệ sĩ trong sạch.

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Phía nam ca sĩ giải thích do nói chưa rõ ý nên nhiều người hiểu nhầm - Ảnh: Internet

Sau lùm xùm từ thiện miền Trung, Đàm Vĩnh Hưng từ nay quyết định sẽ không đứng ra kêu gọi từ thiện nữa. Thay vào đó anh sẽ làm việc tốt dựa trên khả năng của mình. Bên cạnh đó, anh tiếp tục chia sẻ vừa có buổi làm việc với công an tỉnh Bình Dương để cung cấp thêm bằng chứng về việc anh bị vu khống, xúc phạm thời gian qua.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng lùm xùm từ thiện miền Trung sao Việt

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