Thắc mắc chuyện tiền từ thiện, “Thánh sún” Ngân Thảo bị CĐM mỉa mai sau khi Thủy Tiên được “minh oan”

Hậu trường 27/01/2022 11:32

Dù chỉ lên tiếng 1 lần duy nhất khi thắc mắc số tiền từ thiện mà mình đã gửi cho Thủy Tiên và đã lập tức xóa bài đăng sau đó, nhưng đến nay "Thánh sún" Ngân Thảo vẫn chưa được CĐM "buông tha".

Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Qua điều tra các tin báo, tố giác của một số cá nhân tố giác các nghệ sĩ có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020, Cơ quan CSĐT kết luận không có sự việc phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Thắc mắc chuyện tiền từ thiện, “Thánh sún” Ngân Thảo bị CĐM mỉa mai sau khi Thủy Tiên được “minh oan” - Ảnh 1

Trước sự việc các nghệ sĩ được "minh oan", CĐM sau đó đã lập tức "quay lưng" bênh vực các nghệ sĩ dù trước đó Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng từng là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Những người có sức ảnh hưởng từng lên tiếng "cà khịa" các nghệ sĩ trước đó cũng đang bị sự "tấn công" dữ dội của CĐM, trong đó có "Thánh sún" Ngân Thảo.

Thắc mắc chuyện tiền từ thiện, “Thánh sún” Ngân Thảo bị CĐM mỉa mai sau khi Thủy Tiên được “minh oan” - Ảnh 2

Nguyên nhân là bởi trước đó cô nàng từng lên một status dài về chuyện từ thiện của Thủy Tiên - Công Vinh, chính vì vậy, sau khi Thủy Tiên được minh oan, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của "thánh sún" Ngân Thảo để mỉa mai, chỉ trích: "Em ơi... đã hết thắc mắc tới vụ chị Thủy Tiên có ăn chặn từ thiện không hay chưa nè?"... là nội dung bình luận được gửi đến Ngân Thảo nhiều nhất. 

Thắc mắc chuyện tiền từ thiện, “Thánh sún” Ngân Thảo bị CĐM mỉa mai sau khi Thủy Tiên được “minh oan” - Ảnh 3

Về phía Ngân Thảo, cô nàng không có động thái đáp trả những bình luận này. Trước đó, cô nàng chỉ 1 lần duy nhất thắc mắc về số tiền 20 triệu đồng mà mình đã gửi cho Thủy Tiên "không biết đã đi về đâu" sau tin tức nữ ca sĩ ăn chặn từ thiện. Sau khi nhận về nhiều chỉ trích cho rằng cô nàng đang cố gây sự chú ý, "thánh sún" sau đó đã lập tức xóa dòng trạng thái của mình.

Thắc mắc chuyện tiền từ thiện, “Thánh sún” Ngân Thảo bị CĐM mỉa mai sau khi Thủy Tiên được “minh oan” - Ảnh 4

Chia sẻ với Phụ Nữ Việt Nam, Ngân Thảo từng tâm sự: "Bài viết em đăng vào thời điểm này quá nhạy cảm, em đã quá bản năng mà không hề suy nghĩ kỹ trước khi đăng, 1 phút nóng vội em đã đăng status để gây ảnh hưởng đến người đọc được thông tin và gây ra những tin tức ảnh hưởng đến người khác. Em thật lòng xin lỗi về việc này.

Thắc mắc chuyện tiền từ thiện, “Thánh sún” Ngân Thảo bị CĐM mỉa mai sau khi Thủy Tiên được “minh oan” - Ảnh 5

Sau khi nhận ra cái sai, cô xóa hết bài và im lặng nhưng vẫn phải trả giá: "Mọi người chửi em bú fame, câu like hay muốn nổi, chửi em ngu em cũng chịu nữa, tại em còn nhỏ em chưa khôn khéo là thật, em nhận hết. Tại mình sai mình không được cãi, người ta chửi đúng thì nghe rồi khắc phục, không có gì là mắc cỡ hay nhục nhã hết, ai cũng phải có lúc sai, sai thì sửa, hơn nữa cái sai của em là nó vô tình chứ không cố ý. Mà cái sai của em nó cũng chưa ảnh hưởng gì đến ai cả mà. Nhưng có những chuyện mọi người đã nói không đúng, nên em phải nói 1 lần này luôn" - cô bày tỏ.

 

 

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Từ khóa:   thánh sún Ngân Thảo Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện

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