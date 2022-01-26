Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan, nhiều lần rớt nước mắt: "Tại sao tôi làm việc tốt mà lại phải ngồi ở cơ quan điều tra?"

Sau khi được minh oan, Thủy Tiên mới đây đã lần đầu lên tiếng về quá trình bị điều tra của mình. Dù trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn cố gắng vượt qua với tâm niệm "chân lý luôn nằm ở sự thật"

Đối diện với nhiều cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện trong chuyến từ thiện miền Trung 2020, Thủy Tiên sau đó đã phải làm việc với cơ quan điều tra sau khi Bộ Công an thông báo vào cuộc. Chia sẻ trên VnExpress, nữ ca sĩ cho biết dù cảm thấy bất công, thế nhưng việc hợp tác với cơ quan điều tra chính là cách duy nhất để cô "rửa được đống bùn nhơ hắt vào người". "Tôi luôn tin trong nguy có cơ. Khi Bộ Công an thông báo vào cuộc, chồng nói với tôi: "Ba tin ông trời có mắt". Tôi cố gắng làm công việc thiện nguyện, giúp nhiều người bằng hết sức khả năng. Khi bị tố cáo, tôi đã công bố mọi thông tin, hành trình thiện nguyện chi tiết, giấy tờ liên quan ngân hàng, sao kê. Nhưng tôi làm thế nào đi nữa, nhiều người vẫn không tin. Vì vậy, chỉ có cách duy nhất là tôi hợp tác với cơ quan điều tra. Nếu không, tôi sẽ không thể nào gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người.

"Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về nhà. Hôm 13/10/2021 - tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: "Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây". Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào" - Thủy Tiên kể. Không chỉ bản thân phải chịu những áp lực cực kỳ lớn, gia đình và người nhà Thủy Tiên cũng bị liên lụy rất nhiều: "Gia đình tôi chịu điều tiếng và bị tấn công khủng khiếp. Sự việc rối ren đến mức tôi nghĩ không thể nào tệ hơn được nữa. Tôi thường tự hỏi: "Chẳng lẽ sự nghiệp gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?". Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức.

"Người lo lắng nhất là chồng tôi. Những lúc tôi bị dư luận tấn công, chồng lúc nào cũng theo sát, sợ tôi nghĩ quẩn. Khi ấy, anh nghe một người bạn nói ở quê cũng có người vừa tìm đến cái chết vì bị dân trong làng nghi oan. Chồng sợ tôi là phụ nữ, tâm lý không vững nên cùng bé Gạo - con gái - canh chừng tôi" - nữ ca sĩ chia sẻ. Thậm chí, có lần, mẹ chồng khóc nức nở gọi điện cho Thủy Tiên vì thấy thông tin cô bị đi tù: "Mỗi lần có tin đồn nào trỗi dậy, hàng xóm lại xì xào. Có bữa hàng xóm còn đến tận nhà nói ông bà có con dâu ăn chặn tiền của dân, khiến ông bà khóc. Một hôm, khoảng 1-2 giờ sáng, mẹ chồng tôi gọi, khóc nức nở hỏi sao trên mạng có thông tin tôi đi tù. Mẹ chồng, mẹ ruột mất ngủ triền miên, còn bố chồng, vốn bị bệnh tim, cũng buồn lo. Tôi thấy có lỗi kinh khủng bởi là con dâu lại để gia đình chồng liên lụy" Sau cùng, Thủy Tiên tâm niệm: "Tôi làm đúng tâm nguyện, không làm sai mục đích ban đầu, chỉ là không thể làm vừa lòng hết mọi người. Nhiều người hỏi tôi: "Làm từ thiện sao cho đúng". Tôi trả lời nếu muốn đúng thì tốt nhất là đừng làm gì cả, ngồi im một chỗ là đúng nhất. Tôi thấy cái sai không nằm ở bản thân mà do mỗi người mỗi ý... Với tôi, một sự nghiệp huy hoàng khi chết đi cũng không thể mang theo, nhưng những gì mình chia sẻ với người nghèo khó, bất hạnh sẽ mãi là ký ức đẹp, là hạt giống tốt gieo vào cuộc đời" - cô nói Chiều 23/1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Theo đó, cơ quan CSĐT kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố Thủy Tiên có tội: “Hãy đợi vì có khi phút 89 sút vào lưới vẫn thủng” Liên quan đến vụ ăn chặn tiền từ thiện miền Trung, trong livestream mới nhất của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng thẳng thừng tuyên bố: “Thuỷ Tiên không bao giờ không có tội”.

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