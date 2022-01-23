Vừa được 'minh oan', Thủy Tiên tung bộ ảnh đẹp mơ màng như 'cô Tiên' nói câu thâm thúy: 'Đủ nắng hoa sẽ nở'

Cụ thể, bà xã Công Vinh đăng tải loạt ảnh nghệ thuật mới kèm câu nói thâm thúy: "Đủ nắng hoa sẽ nở". Được biết, đây là bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn thực hiện. Đây cũng là bộ ảnh chính thức đầu tiên mà Thủy Tiên gửi đến người hâm mộ kể từ khi xảy ra lùm xùm từ thiện.

Sau khi Bộ Công an lên tiếng xác nhận Thủy Tiên và các nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa không có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện, Thủy Tiên có động thái đặc biệt trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, Thủy Tiên nhận được nhiều lời động viên của khán giả.

“Chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và làm nhiều điều tốt giúp người, giúp đời",

“Chúc mừng ​​em về kết luận cuối cùng của công an. Nạp năng lượng và tiếp tục với những kế hoạch mới của mình”,

“Chúc mừng em đã vượt qua một năm đầy khó khăn",... là những lời động viên của khán giả.

Trước đó, khi vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên hạn chế hoạt động và đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, bà mẹ một con mới chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh gia đình và nhận được lời động viên của khán giả.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Anh viết: “Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc, để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua”. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết sẽ có những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của anh trong suốt thời gian qua.