Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường

Hậu trường 17/01/2022 14:35

Sau khi ly hôn, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cô cho biết con trai đến nay vẫn chưa biết chuyện bố mẹ ly hôn và cũng không quá áp đặt chuyện chu cấp từ chồng cũ.

Tháng 7/2020, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ công bố ly hôn sau 8 năm chung sống khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cặp đôi cho biết đã ly hôn trong êm đẹp và vẫn xem nhau là người thân. Sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cũng được khen ngợi với cách hành xử văn minh khi giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên cùng nhau đưa con trai đi chơi.

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường - Ảnh 1

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Pháp luật và Bạn đọc, Thủy Tiên cho biết con trai Thiên Từ đến nay vẫn chưa biết chuyện ba mẹ chia tay. Nữ doanh nhân khẳng định con trai vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ. Đây cũng chính là lý do khiến cô cảm thấy chưa cần thiết để nói với con chuyện ba mẹ đã ly hôn.

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường - Ảnh 2

Vợ cũ Đan Trường cho biết việc giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ không quá ảnh hưởng đến đời sống của cô bởi nữ CEO chưa nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa: “Tiên và anh Trường đã chia tay nhưng vẫn xem nhau như hai người bạn tốt. Hiện tại Tiên chưa nghĩ đến việc tìm cho mình một hạnh phúc mới. Chuyện tình cảm là do duyên nợ nên cứ để tự nhiên thôi”.

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng thẳng thắn đề cập đến vấn đề chu cấp sau khi ly hôn. Vợ cũ Đan Trường chia sẻ: “Tôi không có đòi hỏi hay yêu cầu anh về việc chu cấp cho bé. Mọi việc tôi để anh Trường tự nhiên và thoải mái trong khả năng của anh mà thôi. Tôi sẽ cố gắng nuôi nấng và chăm sóc cho Thiên Từ mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình và tôi tự tin rằng bản thân có thể làm điều đó”

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường - Ảnh 4

Thủy Tiên cũng thừa nhận bản thân không phải là người phụ nữ thành công trong hôn nhân nên không dám đưa ra lời khuyên cho các chị em. Điều nữ doanh nhân quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại chỉ có bé Thiên Từ. Hiện tại, con trai Đan Trường và vợ cũ đang sinh sống tại Mỹ. Về phía Đan Trường, nam ca sĩ vẫn đi lại về Việt Nam để làm việc, những lúc có thời gian sẽ dành để qua Mỹ thăm bé Thiên Từ. Mối quan hệ của cặp đôi sau ly hôn nhận được nhiều lời khen ngợi.

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