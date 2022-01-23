FC Thủy Tiên đã lên tiếng sau khi báo chí công bố thông báo của Bộ Công an về việc làm từ thiện năm 2020.
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Chiều 23/1, theo nguồn tin trên Vnexpress, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ (Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành...) vì các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện.
Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.
Ngay sau khi có thông báo từ Bộ Công an, FC Thuỷ Tiên đã đăng tải bài viết thông báo kết quả điều tra vấn đề kêu gọi từ thiện mùa lũ năm 2020 của nữ ca sĩ. Trong bài viết, FC Thuỷ Tiên cho biết, nữ ca sĩ cùng các nghệ sĩ được đề cập trong lùm xùm từ thiện đã nhận được kết quả điều tra bằng văn bản chính thức từ Bộ Công an và sẽ có thông báo rộng rãi.
Trong đợt bão lũ năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên huy động được số tiền ủng hộ lớn nhất. Nhưng từ đó đến nay, cô liên tục đối diện hàng loạt ý kiến nghi ngờ về số tiền và cách giải ngân.
Nguyên văn bài viết từ phía FC Thuỷ Tiên:
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ KÊU GỌI TỪ THIỆN HỖ TRỢ MIỀN TRUNG MÙA LŨ 2020.
Theo vnexpress: Từ tháng 5/2021, C02 nhận phản ánh việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Những người này bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền quyên góp.
Sau khi xác minh, C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.
Theo thông tin ad nắm được, chị Tiên cùng các cô chú, anh chị nghệ sỹ được đề cập cũng đã nhận được kết luận điều tra bằng văn bản chính thức từ Bộ Công An và sẽ có thông cáo rộng rãi. Cám ơn mọi người rất nhiều.