Nguyên văn bài viết từ phía FC Thuỷ Tiên: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ KÊU GỌI TỪ THIỆN HỖ TRỢ MIỀN TRUNG MÙA LŨ 2020. Theo vnexpress: Từ tháng 5/2021, C02 nhận phản ánh việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Những người này bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền quyên góp. Sau khi xác minh, C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. Theo thông tin ad nắm được, chị Tiên cùng các cô chú, anh chị nghệ sỹ được đề cập cũng đã nhận được kết luận điều tra bằng văn bản chính thức từ Bộ Công An và sẽ có thông cáo rộng rãi. Cám ơn mọi người rất nhiều.