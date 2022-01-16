Thủy tiên lộ diện cùng em gái Công Vinh sau ồn ào từ thiện

Xuất hiện với em gái của Công Vinh, Thủy Tiên trông khá rạng rỡ dù vừa trải qua một năm không mấy vui vẻ vì ồn áo từ thiện.

Thời gian qua, vì vướng vào ồn ào từ thiện, Thủy Tiên và chồng ít khi xuất hiện trước công chúng để tránh những ồn ào không đáng có. Lần gần nhất mà công chúng thấy được dáng vẻ của Thủy Tiên là qua một bài đăng của cô trên MXH tiết lộ cô đang luyện tập cho một chương trình sẽ được chiếu vào dịp Tết.

Ca sĩ Thủy Tiên em gái của Công Vinh cùng nhau ra ngoài chơi, trong ảnh cả hai khá thân thiết - Ảnh: FBNV

Sau bài đăng hé lộ hoạt động trên, người hâm mộ của Thủy Tiên lo rằng sẽ phải chờ đến Tết mới được nhìn thấy cô lần nữa. Tuy nhiên, mới đây vào chiều ngày 16/1, em gái của Công vinh là Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân mình một bài viết ảnh chụp với chị dâu, dễ nhận thấy cả hai đang đi chơi tại một quán ăn.

Theo đó, cả hai chỉ đơn giản là ngồi uống nước với nhau nên ăn vận vô cùng giản dị. Trong khi em chồng khỏe khoắn và năng động cùng thời trang streetstyle áo cổ lọ và quần jean xanh thì Thủy Tiên vẫn trung thành với style "bánh bèo" với chiếc đầm hai dây màu hồng phấn.

Thủy Tiên tập dợt cho một chương trình sẽ được lên sóng vào dịp Tết sắp tới - Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài "ngụp lặng" trong drama, Thủy Tiên ở lần xuất hiện này vô cùng rạng rỡ bên em chồng. Khánh Chi đăng tải hình ảnh cả hai đang cười rất vui vẻ cùng caption: "Nghìn năm rồi chúng ta mới có ảnh chung chị yêu ơi.". Cho thấy mối quan hệ giữa cả hai vô cùng thân thiết.

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố Thủy Tiên có tội: “Hãy đợi vì có khi phút 89 sút vào lưới vẫn thủng” Liên quan đến vụ ăn chặn tiền từ thiện miền Trung, trong livestream mới nhất của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng thẳng thừng tuyên bố: “Thuỷ Tiên không bao giờ không có tội”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-lo-dien-cung-em-gai-cong-vinh-sau-on-ao-tu-thien-446397.html