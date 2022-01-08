Thủy Tiên dặn mẹ: 'Mẹ hãy tụng kinh cầu cho những ai chửi con sẽ không bị quả báo'

Hậu trường 08/01/2022 21:09

Ca sĩ Thủy Tiên khẳng định bản thân trong sạch và chưa từng ăn chặn từ thiện, đồng thời dặn mẹ mình hãy tụng kinh cầu cho những ai đã chửi cô đều sẽ không gặp phải quả báo.

Năm 2021 vừa qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã phải lao đao đối mặt với cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện sau chuyến thiện nguyện miền Trung cuối năm 2020. Theo đó, nhiều thông tin cho rằng đa phần số tiền từ thiện 178 tỷ đã không đến được tận tay những người dân nghèo và hàng loạt bằng chứng về cách làm từ thiện không minh bạch của cô cũng đã được cộng đồng mạng tìm ra.

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Chuyến thiện nguyện cuối năm 2020 đã khiến cho Thủy Tiên trải qua thười gian dài "lao đao" vì các tin đồn không hay - Ảnh: Internet

Sau đó, cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc và điều tra về vụ việc của người nổi tiếng kêu gọi từ thiện, ngoài Thủy Tiên ra còn có nhiều cái tên như Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng,... cũng bị dính vào lùm xùm không hay này. Tuy nhiên, sau 7 tháng điều tra, vào cuối tháng 12 vừa qua thì kết quả về vụ việc này đã rõ.

Cụ thể, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 28/12/2021, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niệm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Thủy Tiên là số tiền vào các tài khoản ủng hộ còn thấp hơn so với con số được công khai chính thức.

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Bản 'sao kê' viết tay từng gây sốt một thời gian dài của nữ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: FBNV

Nói cách khác, ca sĩ Thủy Tiên đã được minh oan ở bước đầu vụ việc, nhưng trước khi có kết quả của cuộc điều tra (dự kiến vào giữa tháng 1 tới) nhiều cư dân mạng vẫn tin rằng nữ ca sĩ không hề vô tội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng trước mọi ồn ào còn tiếp diễn.

Mới đây, mẹ của Thủy Tiên bỗng "gây bão" trên mạng xã hội với một phát ngôn vô cùng "thâm thúy". Theo đó, mẹ của Thủy Tiên chia sẻ rằng, bà đã rất hạnh phúc vì con gái tuy mồ côi cha nhưng có thể tự mình thành tài và còn biết chia sẻ cho những người gặp khó khăn, ngoài ra, bà còn trích lời nữ ca sĩ rằng, cô khẳng định bản thân không ăn chặn tiền từ thiện và những ai nói xấu cô sẽ không phải gặp "quả báo".

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Bình luận hiện đang gây sốt MXH của mẹ ruột nữ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

"Mẹ đừng lo, khi nào mình ăn chặn thật thì mới sợ. Còn con đã làm hết lòng, hết tiền của mạnh thường quân và xuất mấy tỷ tiền túi ra mà tại họ hiểu lầm nên hàm oan con. Mẹ hãy cứ khởi tâm từ con, tụng kinh cầu cho những ai chửi con đừng bị quả báo, những người hiểu con sẽ gặp nhiều thành công, may mắn." - trích từ bình luận của mẹ ruột Thủy Tiên.

Từ khóa:   Thủy Tiên ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên ăn chặn từ thiện

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