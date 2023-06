Cụ thể, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 28/12/2021, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niệm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Thủy Tiên là số tiền vào các tài khoản ủng hộ còn thấp hơn so với con số được công khai chính thức.

Bản 'sao kê' viết tay từng gây sốt một thời gian dài của nữ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: FBNV

Nói cách khác, ca sĩ Thủy Tiên đã được minh oan ở bước đầu vụ việc, nhưng trước khi có kết quả của cuộc điều tra (dự kiến vào giữa tháng 1 tới) nhiều cư dân mạng vẫn tin rằng nữ ca sĩ không hề vô tội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng trước mọi ồn ào còn tiếp diễn.