Thủy Tiên tái xuất mạnh mẽ hậu ồn ào từ thiện, sắp có màn 'chạm mặt' với Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 15/01/2022 10:00

Sau khi được "minh oan", sự trở lại của nữ ca sĩ Thủy Tiên đã gây sự ngỡ ngàng cho dư luận, đặc biệt, sắp tới đây, nữ ca sĩ còn có lần 'chạm mặt' với Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành.

Suốt nhiều tháng nay, ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ đã khiến không ít sao Việt lao đao sự nghiệp khi hứng chịu sự chỉ trích kịch liêt của dư luận. 

Sau vài tháng im lặng khi vướng lùm xùm "ăn chặn" bạc tỷ từ chuyến từ thiện lũ miền Trung năm 2020, Thủy Tiên cũng bắt đầu có động thái mới, đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau chuỗi ngày vắng bóng. Cụ thể, vào tối ngày 9/1, trên trang cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đã đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ đang được ê-kíp trang điểm, làm tóc cầu kỳ. Vẻ bề ngoài được chăm chút kỹ lưỡng khiến khán gải cho rằng tới đây, Thủy Tiên sẽ có màn comeback vô cùng ấn tượng.

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Hậu ồn ào từ thiện, Thủy Tiên xuất hiện với thần thái vui vẻ, tươi tắn - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, đến mới đây, MXH lại xôn xao tấm poster cho show truyền hình Gala Nhạc Việt 16 chủ đề "Xuân Về Gieo Hy Vọng". Được biết, đại nhạc hội được mong chờ nhất dịp Tết 2022 với sự tham gia của hơn 50 Văn – Nghệ sĩ đang được chuẩn bị để ra mắt khán giả vào dịp năm mới. 

Đáng chú ý trong đó có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Nữ ca sĩ đứng cạnh Trấn Thành Hồ Ngọc Hà.

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Thủy Tiên đứng cạnh Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành - Ảnh: Internet

Trước đó, liên quan đến ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ, chiều ngày 28/12, theo nguồn tin từ báo Lao Động, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021.

Liên quan đến quá trình điều tra việc làm từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi quyên góp có dấu hiệu không minh bạch, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) - đã trả lời.

Cụ thể, theo tướng Niêm, từ tháng 5 đến nay, trên các trang mạng đưa thông tin phản ánh tình hình không minh bạch của nghệ sĩ, ca sĩ kêu gọi từ thiện. C02 tổ chức xác minh, ngoài phản ánh có 1 số trường hợp gửi đơn đến cục.

Về các trường hợp gửi đơn, sau khi được phân công xác minh, giải quyết đơn đã làm việc với các trường hợp này.

Dân Trí cũng thông tin thêm, các cá nhân có vấn đề kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào bị bão lụt, trong một thời gian đã đóng tài khoản, dừng nhận tiền ủng hộ. Sau đó, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến các địa phương thực hiện việc từ thiện.

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3 nhân vật vướng ồn ào từ thiện trong thời gian qua - Ảnh: Internet

"Qua các ngân hàng, C02 xác nhận tiền vào các tài khoản còn ít hơn số tiền các cá nhân đi làm từ thiện", Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm nói.

Sau khi trao đổi với các cơ quan tố tụng, C02 tiếp tục xác minh, làm rõ để đưa ra kết quả cuối cùng vào giữa tháng 1/2022

Thiếu tướng Liêm cho biết tại cuộc họp báo của Bộ Công an: "C02 xác định các cá nhân là các nghệ sỹ có kêu gọi từ thiện ủng hộ bão lụt, có công khai tài khoản để tiền các cá nhân tổ chức gửi vào tài khoản đó. Sau một thời gian nhất định, họ đã đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Khi có lượng tiền vào tài khoản, họ trực tiếp hoặc thông qua đại diện đi địa phương làm từ thiện".

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Từ khóa:   Thủy Tiên Trấn Thành Hồ Ngọc Hà

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