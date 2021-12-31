Sau khi được 'minh oan', CĐM tìm ra nguồn tiền 'bí mật' giúp Thủy Tiên 'vô tư' làm từ thiện, hóa ra không phải từ MTQ!

Mới đây, liên quan đến hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ, phía Bộ công an đã có kết quả điều tra gây chú ý.

Cụ thể, theo tướng Niêm, từ tháng 5 đến nay, trên các trang mạng đưa thông tin phản ánh tình hình không minh bạch của nghệ sĩ, ca sĩ kêu gọi từ thiện. C02 tổ chức xác minh, ngoài phản ánh có 1 số trường hợp gửi đơn đến cục.

Về việc quá trình điều tra việc làm từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi quyên góp có dấu hiệu không minh bạch, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) - đã trả lời.

Về các trường hợp gửi đơn, sau khi được phân công xác minh, giải quyết đơn đã làm việc với các trường hợp này.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Ảnh: Dân Trí

Dân Trí cũng thông tin thêm, các cá nhân có vấn đề kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào bị bão lụt, trong một thời gian đã đóng tài khoản, dừng nhận tiền ủng hộ. Sau đó, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến các địa phương thực hiện việc từ thiện.

"Qua các ngân hàng, C02 xác nhận tiền vào các tài khoản còn ít hơn số tiền các cá nhân đi làm từ thiện", Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm nói.

Sau khi trao đổi với các cơ quan tố tụng, C02 tiếp tục xác minh, làm rõ để đưa ra kết quả cuối cùng vào giữa tháng 1/2022.

Đáng chú, Bộ Công an khẳng định, một số nghệ sĩ tự bỏ tiền túi để làm từ thiện bên cạnh số tiền kêu gọi được từ phía MTQ.

Nữ ca sĩ tự mình đến vùng lũ để trao tận tay bà con tiền ủng hộ - Ảnh: Internet

Một trong số gương mặt tiêu biểu đã đến tận vùng lũ để phát từ thiện vào mùa lũ năm ngoái phải kể đến Thủy Tiên. Nữ ca sĩ cũng là người vướng phải nhiều ồn ào nhất bởi số tiền kêu gọi được lên đến gần 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm lùm xùm nổ ra, bà xã Công Vinh cho biết đã giải ngân đúng 177,5 tỷ đồng quyên góp được, hỗ trợ 61 nghìn hộ dân nghèo, gặp khó khăn.

Về chuyện tiền rút ra lệch với tiền thu vào 200 triệu đồng, Thủy Tiên giải thích đó là tiền có sẵn trong tài khoản của mình. Vợ chồng Công Vinh quyết định rút ra để chi trả chi phí sinh hoạt của cả đoàn đi cùng.

Ngoài ra, trong biên bản xác nhận của các địa phương có chênh lệch hơn 2,69 tỷ đồng so với số tiền gốc. Cụ thể, tiền kê khai trên MXH là hơn 178 tỷ đồng, song trên thực tế tiền quyên góp chỉ hơn 177 tỷ đồng. Thủy Tiên khẳng định số dư là do gia đình cô tự chi ra khi chưa có xác nhận của chính quyền địa phương.

Nguồn tiền nữ ca sĩ tự bỏ ra có một phần được 'rút ruột' từ 'quỹ đen' của Công Vinh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong các livestream khi ồn ào vừa nổ ra, Công Vinh – Thủy Tiên còn tuyên bố đã bỏ thêm 1 tỷ đồng để hỗ trợ các trường hợp được cho là phát tiền theo cảm tính, không dựa trên danh sách của địa phương. Như vậy, tổng số tiền cá nhân gia đình Thủy Tiên bỏ ra là gần 3,7 tỷ đồng để cứu trợ và 250 triệu đồng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đoàn.

Đáng chú ý hơn cả là khi vợ "thân chinh" về vùng lũ, Công Vĩnh đã từng đăng đàn "đòi bỏ" vì bà xã "lẹm" vào "quỹ đen" của mình. Chân sút xứ Nghệ viết trên trang cá nhân: "Tổng thiệt hại của nhà trồng được 3 tỷ 690 triệu, 250 triệu vé bay ăn ở là có 180 triệu từ quỹ đen của mình đấy... Tức đấy, mất công mất sức mất hợp đồng mà còn được cho là ăn chặn tiền từ thiện. Thêm 1 lần nữa tui tuyên bố bỏ vợ luôn".

Từ đó, CĐM dễ dàng suy ra, "MTQ" âm thầm của Thủy Tiên không ai khác chính là ông xã của cô.

Đến hiện tại, mặc dù đã có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, song những ồn ào ngoài lề liên quan đến các nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.