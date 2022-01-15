Liên quan đến vụ ăn chặn tiền từ thiện miền Trung, trong livestream mới nhất của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng thẳng thừng tuyên bố: “Thuỷ Tiên không bao giờ không có tội”.

Vừa qua, vào hôm 28/12/2021, trong cuộc họp báo về ồn ào từ thiện của Thủy Tiên và các nghệ sĩ gây bão dư luận thời gian qua, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm (Cục phó Cục CSHS , C02, Bộ Công an) đã có những chia sẻ chính thức. Theo đó, thiếu tướng Niêm thông tin chính thức rằng lượng tiền đổ vào tài khoản của họ khi kêu gọi quyên góp còn ít hơn so với số tiền đã trao cho các địa phương ở miền Trung. Cục cảnh sát hình sự cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm một số nội dung liên quan và cho biết sẽ thông báo kết quả cuối cùng vào ngày 15/1/2022. Thông tin nhanh chóng khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Ngay trước thông tin Thủy Tiên được “giải oan” nhiều người đã lập tức “réo tên” CEO Đại Nam.

Đến ngày đưa ra thông báo kết quả ồn ào từ thiện của Thuỷ Tiên, bà Phương Hằng mới đây đã bất ngờ khẳng định nữ ca sĩ không vô tội. Cụ thể, trong livestream của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng dự đoán có thể phía cơ quan Công An sẽ cần thêm thời gian để điều tra vụ việc. Trong livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định rằng: “Thuỷ Tiên không bao giờ không có tội. Vụ án nào càng điều tra kéo dài thì càng có nhiều điều khuất tất”. Bà cũng kêu gọi công chúng hãy đặt niềm tin hoàn toàn vào Bộ Công An, mọi việc chắc chắn sẽ được xử lý công minh và nói thêm: “Hãy đợi chờ vì có khi phút 89 sút vào lưới vẫn thủng”.

Về phía bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ kiện với ông Võ Hoàng Yên. Ngày hôm nay 15/1, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo gửi ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết qua xem xét, xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 1) đối với ông Võ Hoàng Yên (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) thấy không có dấu hiệu tội phạm, nên Cơ quan CSĐT đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng nhiều lần lên tiếng về việc ăn chặn tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Liên quan đến vụ việc, vừa qua, ngày 22/12, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng Ngay sau khi Công an kết luận điều tra vụ việc Hoài Linh "ăn chặn" 14 tỷ từ thiện, phía đại diện của nam danh hài đã lên tiếng tuyên bố thẳng về việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam.

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