“Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện?

Hậu trường 21/12/2021 08:59

Trong khi bà Phương Hằng nhiều lần livestream yêu cầu Thủy Tiên minh bạch sao kê từ thiện thì mới đây, nhiều netizen bất ngờ phát hiện loạt hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi khiến ai nấy đều thắc mắc.

Theo tìm hiểu, ông Dũng Lò Vôi có với người vợ cũ đã qua đời - bà Trần Thị Tuyết tổng cộng 3 người con là: Huỳnh Trần Phi Long, Huỳnh Trần Quốc Huy và Huỳnh Trần Tina. Trong đó, người con trai đầu của ông Dũng Lò Vôi - Huỳnh Trần Phi Long là người ít xuất hiện nhất, cùng nguồn thông tin vô cùng ít ỏi.

“Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 1

Giữa những ồn ào sao kê từ thiện của Thủy Tiên khi bà Phương Hằng - vợ ông Dũng liên tục yêu cầu nữ ca sĩ minh bạch sao kê thì mới đây, nhiều netizen bất ngờ phát hiện một loạt hình ảnh được cho là Thủy Tiên gặp gỡ và có mối quan hệ thân thiết với con gái của ông Dũng Lò Vôi - Huỳnh Trần Tina cùng hội chị em. Loạt hình ảnh nhanh chóng khiến dân tình vô cùng thắc mắc và đưa ra bàn luận.

“Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 2

Loạt ảnh Thủy Tiên xuất hiện cùng con gái ông Dũng Lò Vôi

 “Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 3

“Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 4

Loạt hình ảnh cho thấy rõ mối quan hệ thân thiết giữa giọng ca “Ngôi nhà hạnh phúc” và các con của ông chủ Đại Nam. Không chỉ thế, theo hình ảnh được chia sẻ, con trai đầu của ông Dũng Lò Vôi còn từng đăng bài kêu gọi từ thiện miền Trung và ra tận Huế cùng ngày tháng với Thủy Tiên.

“Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 5

Huỳnh Trần Phi Long từng đăng bài kêu gọi từ thiện miền Trung trùng thời gian với Thủy Tiên

 “Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 6

Trước thông tin trên, rất nhiều ý kiến đã được cư dân mạng đưa ra. Nhiều người thậm chí còn cho rằng vì thấy Thủy Tiên thân thiết với các con của vợ cũ của chồng nên bà Phương Hằng mới muốn “bóc phốt”: “Hoá ra tấn công Thủy Tiên không phải vì chính nghĩa, mà là do phát hiện các con riêng của ông Dũng với bà Tuyết chơi thân với Thuỷ Tiên cùng kêu gọi từ thiện nên ghét”; “Nội tình này là như thế nào nhỉ? Sao đấu tố Thủy Tiên mà người trong nhà lại thân thiết với cô như vậy?; “Chuyện gì đây?”.... - một số ý kiến bình luận.

“Rò rỉ” hình ảnh Thủy Tiên thân thiết bên các con ông Dũng Lò Vôi, từng kêu gọi đi Miền Trung từ thiện? - Ảnh 7

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tất cả những thông tin trên đều là đồn đoán chưa có bằng chứng xác thực hay sự công nhận từ những người trong cuộc. Cũng chưa rõ những hình ảnh kia có phải thật hay không. Vậy nên rất nhiều cư dân mạng đang chờ đợi động thái tiếp theo từ phía Thủy Tiên và bà Phương Hằng.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Phương Hằng Dũng Lò Vôi - Phương Hằng

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