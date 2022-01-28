Thủy Tiên - Công Vinh tiếp tục gặp 'biến căng': Nhiều hàng xóm đòi khởi kiện, tố thái độ sống 'bố láo' với người xung quanh

Hiện tại, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về vụ việc nhiều hàng xóm phẫn nộ, tố cáo thái độ sống của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Mới đây, trên trang cá nhân của một nhận vật có tên P.N đã đăng tải bài viết tố thái độ sống của Công Vinh và Thủy Tiên khiến hàng xóm xung quanh phẫn nộ. Người này cho biết, sự việc có liên quan đến việc Công Vinh – Thủy Tiên tu sửa lại biệt thự mới. Công Vinh và Thủy Tiên bất ngờ bị hàng xóm tố cáo và đòi khởi kiện - Ảnh: Internet Cụ thể, người này chia sẻ: "Công Vinh Thủy Tiên mất dạy như thế nào tôi không biết. Nhưng hơn 70% hàng xóm trong khu *** đồng lòng ký tên khởi kiện và gửi thông tin lên UBND TP.HCM trong vấn đề sai phạm phá vỡ kiến trúc/cảnh quang toàn khu vực. Thái độ sống của họ gây phẫn nộ đến vô cùng cho những hàng xóm lâu năm, xem tất cả là rơm rác!!! Cuộc đời có vay có trả. Thoát được ải nhân gian thì cũng khó vượt qua được mệnh đời!"

Bài đăng tố cáo vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Theo lời tố cáo, vợ chồng ngôi sao này đã phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực khi xây dựng, sửa sang căn biệt thự của nhà mình. Bên cạnh đó, nhiều người còn bức xúc khi cặp vợ chồng có thái độ sống không tốt, thậm chí, thái độ sống "bố láo xem tất cả là rơm rác" đối với những người hàng xóm xung quanh. Ngoài ra, cô còn có đầy đủ số liệu chi tiết, nếu phóng viên, báo chí cần cô có thể cung cấp. Không chỉ riêng của cá nhân cô bức xúc, mà còn tới 70% hàng xóm ký tên đòi khởi kiện Công Vinh - Thủy Tiên.

Cặp đôi đã phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực khi xây dựng căn nhà của mình - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng thời được chia sẻ 1 cách chóng mặt. Một số khán giả cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của tài khoản P.N, đồng thời thả nhẹ bức ảnh biệt thự đang hoàn thành của Công Vinh - Thủy Tiên. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thông tin chưa được xác thực. Bên cạnh đó, phía Thủy Tiên và Công Vinh vẫn chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này.

Tin buồn: Chị gái ruột Tuấn Ngọc, Khánh Hà - danh ca Bích Chiêu qua đời Vào sáng 28/1 (giờ Việt Nam), nữ danh ca Bích Chiêu vừa qua đời tại Pháp, hưởng thọ 80 tuổi. Sự ra đi của giọng ca "Nỗi lòng" khiến cho nhiều người thương tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-cong-vinh-tiep-tuc-gap-bien-cang-nhieu-hang-xom-doi-khoi-kien-to-thai-do-song-bo-lao-voi-nguoi-xung-quanh-448213.html