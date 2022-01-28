Xôn xao một bí mật 'động trời' về 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân: Cưỡng bức cháu ruột của vợ mình khi chưa tròn 18 tuổi?

Hậu trường 28/01/2022 10:52

Tiết lộ mới nhất của Nguyễn Sin về Tịnh thất Bồng Lai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và phẫn nộ.

Sáng ngày 28/1, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Sin gây chú ý khi chia sẻ lại bài đăng từ năm 2019. Đồng thời, anh còn nhắc lại chuyện mình từng khẳng định có 3 thế hệ con của ông Lê Tùng Vân sống cùng mẹ ruột ở Tinh Thất Bồng Lai.

Bên cạnh đó, Nguyễn Sin bất ngờ tiết lộ thêm: "Thầy Vân có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước. Một mớ tại Tịnh Thất thì các anh chị thấy rõ rồi, còn một mớ ở Cần Thơ, An Giang và phiêu bạt một số tỉnh nữa. Đáng nói, có những đứa con của ông LTV lại là sản phẩm hấp diêm chính cháu ruột của vợ mình khi cô này còn chưa tròn 18 tuổi”.

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Bài đăng bật mí bí mật động trời của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Nguyễn Sin còn chia sẻ rằng ông Lê Tùng Vân còn có một cậu con trai tên là Lê Thanh Minh Tú. Anh chàng này từng học ở một ngôi trường công nghệ thông tin có tiếng, sau làm cho tập đoàn viễn thông lớn. Chính người này thường dùng tài khoản ảo để chạy bài khen Tịnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội, tâng bốc họ để lừa nhà hảo tâm cũng như các cô gái nhẹ dạ cả tin. Đáng chú ý là anh còn khẳng định Minh Tú còn phá những nhân chứng mình tìm được trước đây. Trong đó có trường hợp cô Tuyết, người từng dạy miễn phí cho đám trẻ tại Thánh Đức – Bình Chánh.

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Nguyễn Sin phanh phui thêm bí mật kinh hoàng về Tịnh Thất Bồng Lai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Sau khi bài đăng được chia sẻ, không ít người vô cùng hoang mang và ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng anh chàng là người dám thẳng thắn, khui ra hàng loạt góc khuất của Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng thông tin trên rất nhạy cảm, chưa được kiểm chứng nên không thể đăng lên mạng xã hội như vậy.

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Ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Trước đó, theo báo VTC News, vào ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can đối với 4 người trong Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. 

Công an huyện Đức Hòa cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

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Từ khóa:   Nguyễn Sin Tịnh Thất Bồng Lai ông Lê Tùng Vân

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