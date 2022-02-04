Nữ CEO đại gia không mua được vé, Đàm Vĩnh Hưng "bình yên" hát ở 2 nơi, băng rôn căng tràn ra đường

Mới chỉ đầu năm, showbiz Việt đã "náo nhiệt" bởi vụ việc nữ CEO đại gia mua toàn bộ vé vào xem đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, nữ CEO đã tuyên bố sẽ "ủng hộ" Đàm Vĩnh Hưng bằng cách mua toàn bộ vé của nam ca sĩ trong dịp Tết, thậm chí còn đăng tải địa điểm đi hát phòng trà của Đàm Vĩnh Hưng từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.

Tuy nhiên, mới đây, nữ đại gia cho biế không mua được vé vì bên phía ban tổ chức chương trình không bán mà cũng chẳng nói lý do vì sao không bán vé. Được biết, trong tối Mồng 3 Tết, Đàm Vĩnh Hưng hát tại 2 tụ điểm ca nhạc nổi tiếng ở TP.HCM. Việc nữ đại gia không mua được vé giúp nam "ông Hoàng nhạc Việt" có 1 đêm biểu diễn khá "bình yên".