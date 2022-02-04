Nữ CEO đại gia không mua được vé, Đàm Vĩnh Hưng "bình yên" hát ở 2 nơi, băng rôn căng tràn ra đường

Sau ngày đầu năm đầy "biến động" khi đi biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng trong tối mùng 3 vừa qua đã có thể bình yên hơn và tự tin đứng trên sân khấu hát, lý do là bởi nữ CEO đại gia không mua được vé vào show nam ca sĩ nữa.
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Mới chỉ đầu năm, showbiz Việt đã "náo nhiệt" bởi vụ việc nữ CEO đại gia mua toàn bộ vé vào xem đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, nữ CEO đã tuyên bố sẽ "ủng hộ" Đàm Vĩnh Hưng bằng cách mua toàn bộ vé của nam ca sĩ trong dịp Tết, thậm chí còn đăng tải địa điểm đi hát phòng trà của Đàm Vĩnh Hưng từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.
Tuy nhiên, mới đây, nữ đại gia cho biế không mua được vé vì bên phía ban tổ chức chương trình không bán mà cũng chẳng nói lý do vì sao không bán vé. Được biết, trong tối Mồng 3 Tết, Đàm Vĩnh Hưng hát tại 2 tụ điểm ca nhạc nổi tiếng ở TP.HCM. Việc nữ đại gia không mua được vé giúp nam "ông Hoàng nhạc Việt" có 1 đêm biểu diễn khá "bình yên".
Không còn cảnh tượng người dân tụ tập la hét xé poster hay các Youtuber quay phim náo nhiệt phía bên ngoài nữa, lần này an ninh ở khu vực cổng vào sân khấu nơi Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn được đảm bảo. Đến khoảng 22 giờ ngày Mồng 3 Tết, phía trước sân khấu khá im ắng, băng rôn có hình ảnh và tên Đàm Vĩnh Hưng căng tràn cả ra đường.
Về phía nữ CEO đại gia, cô tiếp tục thông tin đến cư dân mạng rằng vào ngày Mồng 4 Tết sẽ đi Đà Lạt xem Đàm Vĩnh Hưng hát. Sự kiện nam ca sĩ trình diễn có sức chứa khoảng 2.000 người, giá vé vào khoảng 2 triệu đồng chưa bao gồm nước uống. Diễn biễn vụ việc mua "ủng hộ" vé của nữ CEO dành cho Đàm Vĩnh Hưng hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.
Từng là nam ca sĩ đình đám của showbiz Việt, tuy nhiên, thời gian gần đây, tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thu về lượng lớn anti-fan. Vụ việc bắt nguồn từ việc nam ca sĩ vướng vào hàng loạt lùm xùm liên quan đến việc quyên góp từ thiện. Dù đã được bộ công an "minh oan" thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng hiện vẫn chưa được yên ổn với người đứng ra đấu tố mình.