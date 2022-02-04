Rạng sáng mùng 4 Tết, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiễn đưa người thân qua đời

Hậu trường 04/02/2022 14:42

Rạng sáng ngày 4/2 (nhằm mùng 4 Tết Nhâm Dần), diễn viên Lê Dương Bảo Lâm buồn bã chia sẻ ảnh kỷ niệm bên bà nội và gửi lời tiễn biệt đến người bà của mình.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người xót xa khi báo tin buồn vào rạng sáng ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần. Đăng tải ảnh bên bà của mình, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào cho biết mới ngày đầu năm anh còn qua nhà chúc Tết bà nội của mình, thế nhưng, đến hôm nay bà bất ngờ rời xa mãi mãi.

Rạng sáng mùng 4 Tết, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiễn đưa người thân qua đời - Ảnh 1

"Mới chúc Tết hôm qua mà hôm nay Nội rời xa con mãi mãi mãi rồi... thương ơi là thương. Bảo Lâm thương Nội nhiều lắm" - nam diễn viên đau lòng viết.  Đính kèm bài viết, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải bức ảnh kỉ niệm chụp cùng bà nội cùng đoạn video ghi lại kỉ niệm cuối cùng về bà. Sự ra đi của bà nội khiến nam diễn viên vô cùng đau lòng và xót xa.

Rạng sáng mùng 4 Tết, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiễn đưa người thân qua đời - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ đoạn clip cuối cùng ghi lại hình ảnh anh qua thăm bà nội khiến nhiều người xúc động. Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết của Lê Dương Bảo Lâm, đông đảo khán giả và nghệ sĩ Việt đã gửi lời chia buồn đến gia đình anh. Diễn viên Khả Như viết: "Chia buồn cùng em và gia đình! Thương!". NSND Hồng Vân bày tỏ: "Cô chia buồn cùng con và gia đình nha con". Diễn viên hài Mạc Văn Khoa động viên: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình anh nhé!"...

Rạng sáng mùng 4 Tết, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiễn đưa người thân qua đời - Ảnh 3

Trong những ngày đầu năm mới, nhiều sao Việt như diễn viên Quỳnh Nga, Khánh Thi... trước đó cũng khiến nhiều người xót xa khi đau buồn báo tin người thân qua đời trong ngày đầu năm.

 

 

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