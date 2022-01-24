Mặc dù chỉ mang tính chất đùa giỡn, giải trí, thế nhưng khi bị khán giả phản ứng, thay vì giải thích, Lê Dương Bảo Lâm lại có động thái khá gay gắt trong câu trả lời của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới của mình. Theo đó, nam diễn viên hài có dịp ghé tới một địa phương thuộc thành phố Huế. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là dòng trạng thái được Lê Dương Bảo Lâm đăng tải lại gây khá nhiều hiểu lầm liên quan đến chất kích thích. Cụ thể, khi ghé ăn tại một quán ăn tại đây, nam diễn viên hài đã chụp ảnh lại và viết: "Mới đ** đ* xong, no ghê, đồ ngon quá trời". Dù biết chỉ là một cách chơi chữ vui vẻ liên quan đến tên quán ăn và tên địa phận tại đây, tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng biết về địa phận này, khiến dòng trạng thái của Lê Dương Bảo Lâm được cho là khá nhạy cảm.

Khi bị một khán giả vào nhắc nhở và nói: "Bỏ theo dõi, nghệ sĩ gì mà phát ngôn tào lao". Thay vì giải thích là tên địa phận hoặc quán ăn, Lê Dương Bảo Lâm lại đáp trả khá gay gắt rằng "Biến" khiến nhiều người bất ngờ và gây nên sự tranh cãi. Đây không phải là lần đầu Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi với những phát ngôn của mình. Vốn là người của công chúng, thế nhưng, nam diễn viên hài nhiều lần không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Cách đây không lâu, anh chàng khiến nhiều người phẫn nộ khi xem đoạn clip Dương Lâm vô tư văng tục trên livestream lúc đang đọc bình luận của khán giả. Cụ thể, anh đã đọc to rõ bình luận của một dân mạng như sau: "Cái miệng như cái *** mà nói nhiều quá vậy".

Ngay lập tức, Dương Lâm xéo xắt đáp trả luôn vị khán giả này trên sóng livestream: "Trời đất ơi, cái thằng này sao mày vô duyên ha mày. Ủa tao đang chơi nói nói cái miệng như cái ***. Mày thấy cái *** nào dễ thương như thế này không?". Việc có thái độ gay gắt với khán giả hoặc thấy bình luận kém văn minh nhưng vẫn cố đọc ra của Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Nhiều netizen cho rằng Lê Dương Bảo Lâm là một nghệ sĩ thì nên cẩn trọng hơn trước những phát ngôn của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-duong-bao-lam-gay-tranh-cai-voi-phat-ngon-nhay-cam-khan-gia-nhac-nho-lien-dap-tra-bien-cuc-gay-gat-447703.html